Zwak PSV bewijst zichzelf een slechte dienst met pijnlijke nederlaag

PSV heeft dinsdagavond met 1-0 verloren op bezoek bij Stade Brest. Bij winst hadden de Eindhovenaren zich zo goed als zeker kunnen plaatsen voor de volgende ronde, maar nu moeten ze in de laatste twee wedstrijden nog flink aan de bak om die volgende ronde te bereiken. De nederlaag in Bretagne had PSV vooral aan zichzelf te danken.

Niks was er meer over van de topvorm van PSV in Guingamp. De ongenaakbare koploper van de Eredivisie kwam onthutsend zwak voor de dag tegen een eveneens matig Stade Brest. Wie dinsdagavond keek naar de wedstrijd zal eerder gedacht hebben aan een potje in de Keuken Kampioen Divisie dan de Champions League.

Net als op het tweede niveau van Nederland werden er over en weer zoveel fouten gemaakt waardoor er genoeg te beleven viel in het Stade de Roudourou. Ondanks het zwakke spel waren de grootste kansen voor PSV, maar onder anderen Luuk de Jong had het vizier niet op scherp staan toen hij één op één kwam met Marco Bizot, de Nederlandse keeper van Brest.

Wissels in de rust weinig effect

De thuisclub werd vooral gevaarlijk na fouten van PSV en werd dreigend in de omschakeling. Een recept dat vaker werkt tegen de Eindhovenaren. Vlak voor rust kwamen de Fransen op voorsprong. Julien Le Cardinal kon een vrije trap van dichtbij binnenwerken.

PSV-trainer Peter Bosz was ontevreden en kwam in de tweede helft met twee wissels. Beide backs gingen eruit: Matteo Dams en Rick Karsdorp werden vervangen door Joey Veerman en Richard Ledezma. Maar in de eerste vijf minuten na rust was het uitgerekend Brest dat de kans op 2-0 liet liggen.

Topvorm niet vanzelfsprekend

PSV probeerde wat meer druk op de Fransen te krijgen, maar wist geen uitgespeelde kansen te creëren. Waar de Fransen veel kansen nalieten om de wedstrijd op slot te gooien raakte PSV twee keer de paal via Ismael Saibari.

Maar een gelijkmaker zat er in de tweede helft nauwelijks meer in. PSV speelde zwak tegen een tegenstander die zeker te pakken was als 'gewoon' het niveau gehaald werd van de afgelopen wedstrijden. Maar zoals Bosz toen al zei is dat niet vanzelfsprekend. En dat bleek dinsdagavond in Guingamp.