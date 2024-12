Bosz en spelers zien 'onherkenbaar' PSV: 'Alles viel tegen'

Zelden kwam PSV in het afgelopen anderhalf jaar zo slecht voor de dag als dinsdagavond in het Franse Guingamp. Tegen Stade Brest verzuimden de Eindhovenaren een grote stap naar de volgende ronde van de Champions League te zetten. Na afloop van de met 1-0 verloren wedstrijd werd er gesproken over een 'onherkenbaar PSV' en vielen er harde woorden: "Dit is PSV-onwaardig."

Met een gezicht als een oorwurm analyseerde trainer Peter Bosz dinsdagavond laat wat hij even daarvoor had gezien van zijn spelers. "Ik ben nu chagrijnig. Vanaf de eerste seconden is alles ontzettend tegengevallen." Daar was geen woord aan gelogen want PSV speelde een dramatische wedstrijd in Frankrijk. Bosz ging zelfs nog een stapje verder. "Dit is de slechtste wedstrijd die we onder mijn leiding hebben gespeeld", zei hij. LEES OOK: Zwak PSV bewijst zichzelf een slechte dienst met pijnlijke nederlaag Het was de korte samenvatting van een verschrikkelijke avond voor PSV. Het zet door de nederlaag tegen Brest de volgende ronde van het kampioenenbal op het spel. Een verklaring kon niemand vinden. Ook bij de spelers was er vooral sprake van ongeloof. "Je vraagt je af hoe dit heeft kunnen gebeuren", keek aanvoerder Luuk de Jong terug op het optreden van zijn ploeg. "We waren niet onszelf. Elke bal sprong van onze voet. Daar maakte Brest goed gebruik van. Maar dat maakt deze nederlaag vooral onnodig."

"Met alle respect voor Brest, wij moeten van deze ploeg winnen."

Bosz wilde helemaal niet naar de tegenstander kijken. "Met alle respect voor Brest. Maar van deze ploeg moeten wij winnen. Maar als een tegenstander meer energie in de wedstrijd legt, krijg je zo'n uitslag. Als team hebben we het niet goed gedaan. Ik ben hier ook verantwoordelijk voor." Olivier Boscagli vond het ook een wanprestatie en noemde het 'PSV-onwaardig'. De verdediger wilde net als zijn trainer niet naar de tegenstander kijken. "We hebben terecht verloren. We waren onherkenbaar. We hebben op geen moment ons niveau gehaald en daar zijn geen excuses voor."

"Geen moment ons niveau gehaald en daar zijn geen excuses voor."