Vuurzee verwoest zes auto's en bestelbus bij garagebedrijf

Bij een brand op een terrein voor een garage in Megen zijn dinsdagavond zes auto’s en een bestelbus in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De brand bij het autobedrijf aan de Kapelstraat werd rond tien over half tien gemeld. Bij de uitgebrande voertuigen zaten geen elektrische exemplaren. Behalve de brandweer werd ook de politie ingeschakeld. Agenten hebben een gebied rond de onderneming afgezet. Meerdere mannen wilden hun auto, die in de buurt van de brand stond, wegrijden om te voorkomen dat ze ook in brand zouden vliegen. Omdat dat te gevaarlijk was, hield de politie ze tegen, maar daar waren de mannen het niet mee eens. Meerdere agenten moesten ze in toom houden.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

Tankautospuiten

De brandweer heeft het vuur bestreden met twee tankautospuiten en een waterwagen. Nog voor halfelf werd het sein brandmeester gegeven waarna er nog een tankautospuit is gebleven om na te blussen. Het pand waarvoor de auto's stonden, bleef gespaard en er is geen asbest vrijgekomen, zo meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.