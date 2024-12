Vader (57) gaat de cel in voor incest met zijn dochters van elf en twaalf

Een man van 57 uit Halsteren kan zich niet voorstellen dat hij zijn twee minderjarige dochters een aantal keren seksueel heeft misbruikt. De rechtbank in Breda denkt er heel anders over. Voor incest is hem dinsdag een gevangenisstraf van twintig maanden opgelegd. De slachtoffers waren elf en twaalf toen ze voor het eerst in het bed van de man onzedig werden betast.

De rechter legde de vader ook een gebieds- en contactverbod van drie jaar op om zo te bereiken dat hij niet in de buurt van de meisjes en hun moeder kan komen. Verder moet hij beide slachtoffers een schadevergoeding van ieder 7500 euro betalen. Ook moet hij zich laten begeleiden door de reclassering en een verslavingsinstelling.

Uit onderzoek is gebleken dat de man al heel lang veel interesse heeft in incest. Daarom vindt de rechtbank het ook belangrijk dat zijn zedenproblematiek wordt onderzocht. Mocht hij deze voorwaarden aan de laars lappen, dan wacht hem nog eens tien maanden cel. Er was drie jaar onvoorwaardelijke cel en een contact- en gebiedsverbod van vijf jaar geëist.

Moeder deed aangifte van misbruik

De ontucht werd gepleegd tussen eind augustus 2020 en juli vorig jaar. De zaak kwam aan het rollen toen het oudste meisje tegen een medewerker van de GGD vertelde dat ze door haar vader was gevingerd. Zij en haar zusje durfden het eerst niet tegen hun moeder te vertellen, omdat ze haar geen pijn wilden doen. Toen de oudste van de twee haar moeder uiteindelijk toch inlichtte, deed ze aangifte gedaan van seksueel misbruik. Dat was in juli vorig jaar.

Volgens de twee kinderen gebeurde het altijd op zondag en dan had hun vader meestal ook te veel gedronken. De meisjes vonden het aanvankelijk gezellig om in één groot bed met hem te mogen liggen. Ze mochten op een grote tv naar films kijken, maar ze kregen pas later door wat hun vader van plan was.

Tijdens de rechtszaak maakten beiden op indrukwekkende wijze gebruik van hun spreekrecht. Zij legden onder meer uit dat het seksueel misbruik hen blijft achtervolgen. Ook vertelden ze welke gemengde gevoelens ze hebben voor hun vader.

'Dochters voeren toneelstukje op'

De man zelf, wist zich van de prins geen kwaad. Hij kon zich niet voorstellen dat hij zijn boekje te buiten was gegaan en zei dat zijn dochters een ‘toneelstukje’ hadden opgevoerd. De vader verklaarde tijdens de rechtszaak dat hij door zijn alcoholgebruik niet meer zou weten of hij zijn dochters had misbruikt en zo ja hoe. De rechter vond dit verweer ongeloofwaardig en kon zich evenmin vinden in het pleidooi van de advocaat.

De raadsman van de man uit Halsteren vond dat er te weinig bewijs was voor wat de meisjes naar voren hadden gebracht. Verder wees hij erop dat zijn cliënt tijdens het voorarrest is mishandeld in de gevangenis. Volgens hem is het leven van zijn cliënt verwoest.

De man werd ook beschuldigd van het bezit van kinderporno, maar dat kon níet worden bewezen.