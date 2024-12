Explosief gaat af bij voordeur van huis in Den Bosch: 'Alles trilde'

Er is woensdagochtend een explosief ontploft bij de voordeur van een huis op de Eerste Hambaken in Den Bosch. De bewoner was op dat moment thuis, maar bleef ongedeerd.

Door de ontploffing sneuvelden meerdere ramen van het huis . Ook de voordeur raakte beschadigd. De politie is een onderzoek gestart naar de explosie en roept getuigen op om zich te melden. 'Alles in mijn huis trilde'

De bewoner van het huis zegt dat op bewakingsbeelden te zien is dat iemand een explosief richting het huis gooit. Vervolgens rent diegene op de beelden weg. De buurvrouw van het huis sliep op dat moment. Ze had oordoppen in, maar zegt dat ze alsnog wakker werd van de harde knal. "Alles in mijn huis trilde", aldus de vrouw. Explosies in Den Bosch

Volgens de bewoner van het huis is hij geen dakdekker. Er heerst al maanden een zogeheten dakdekkersoorlog in Den Bosch. In de stad zijn sinds juli meer dan twintig explosies en brandstichtingen geweest bij huizen en voertuigen van dakdekkersbedrijven. LEES OOK: Dakdekkersoorlog: aangehouden vader (43) en zoon (22) vrijgelaten Die ontploffingen werden volgens de politie 'nagenoeg allemaal veroorzaakt door zwaar, illegaal vuurwerk zoals Cobra’s'.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.