Dakdekkersoorlog: aangehouden vader (43) en zoon (22) vrijgelaten

De vader en zoon die donderdagochtend werden opgepakt voor betrokkenheid bij de dakdekkersoorlog in Den Bosch zijn weer vrijgelaten. Dat bevestigen het Openbaar Ministerie en de politie aan Omroep Brabant. De twee blijven nog wel verdachten, zo geeft de politie aan.

Donderdagochtend werden een 43-jarige vader en zijn 22-jarige zoon opgepakt in hun huizen aan de Cypresstraat in Den Bosch. De vader is directeur van een dakdekkersbedrijf met een vestiging in Eindhoven, het bedrijf staat ingeschreven op het woonadres in Den Bosch. De zoon is ook actief als dakdekker.

Zaterdag, twee dagen na de aanhouding, zijn beide mannen weer vrijgelaten. "Ze blijven nog wel verdachten en het onderzoek is nog in volle gang", zegt een woordvoerder van de politie maandag.

Bedrijfsruimte

De politie meldde eerder dat het tweetal verdacht werd van betrokkenheid 'bij één of meer geweldsincidenten van de laatste maanden in Den Bosch'. Bij de arrestaties werden vijf voertuigen en gegevensdragers (zoals computers en telefoons) in beslag genomen.

Ook werd een bedrijfsruimte van het dakdekkersbedrijf aan de Kempenlandstraat in Vught doorzocht. Die ruimte werd sinds een paar maanden gehuurd door het bedrijf van de 43-jarige man. Binnen zeven dagen moet die ruimte leeg zijn, vanwege alle onrust heeft de verhuurder het huurcontract opgezegd.

Aanslagen na arrestatie

In Den Bosch zijn sinds juli meer dan twintig explosies en brandstichtingen geweest bij huizen en voertuigen van dakdekkersbedrijven. Die ontploffingen werden volgens de politie 'nagenoeg allemaal veroorzaakt door zwaar, illegaal vuurwerk zoals Cobra’s'.

In de nacht na de arrestatie van de vader en zoon was het opnieuw raak. Een busje van een medewerker van een dakdekbedrijf uit Hilversum werd door een explosief vernield. En een nacht later ging een auto in vlammen op. Ook deze eigenaar zou in de dakdekkerswereld actief zijn.

Dakdekkers spreken over een dakdekkersoorlog die woedt in Den Bosch. 'Onderonsjes' worden uitgevochten vanwege afgepakte adressen en grote concurrentie. Dat vertelden ze in september aan Omroep Brabant. In de droge zomermaanden is er minder werk voor dakdekkers en zouden sommige partijen zich genoodzaakt zien om de concurrenten uit te schakelen.

Verkeerde pad

Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt verder dat er zo’n 1200 dakdekkers in Den Bosch actief zijn. Een aantal van hen is samen opgegroeid in de stad. Op jonge leeftijd zijn ze al op het verkeerde pad geraakt, onder andere met drugshandel.

Eind oktober werd een 19-jarige man uit Den Bosch opgepakt voor een explosie bij een bestelbus aan het Schaarhuispad in Den Bosch. Die bus was van een dakdekker. Maar ook deze man werd snel weer vrijgelaten. Zijn rol wordt nog wel onderzocht.

