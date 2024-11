Opnieuw explosie bij dakdekker in Den Bosch, dag na aanhoudingen

Een bestelbus van een dakdekker is donderdagnacht zwaar beschadigd geraakt door een explosief aan de Oeterselaan Den Bosch. Het is bijna drie weken geleden dat een dakdekker voor het laatst doelwit was. Er woedt al maanden een dakdekkersoorlog in de stad.

De politie heeft buurtonderzoek gedaan en zoekt getuigen. De dakdekker is ingeschreven op een adres in Hilversum.

De ontploffing gebeurde rond halfvier 's nachts en werd veroorzaakt met illegaal zwaar vuurwerk. De politie kreeg rond half zeven een melding van de zwaar beschadigde bus. Er raakte niemand gewond.

De vrouw van de dakdekker vertelt tegen Omroep Brabant dat ze een enorme knal hoorden. "Maar we hebben geen link gelegd met de dakdekkersoorlog. Pas vanmorgen kwamen we erachter dat het busje doelwit was. Ik ben echt enorm geschrokken." Ze zegt dat ze 'helemaal niks met deze oorlog te maken hebben'.

"We hadden ook niet verwacht dat wij gepakt zouden worden", zegt de vrouw. "Ik hoop dat ze ons verder met rust laten en het straks niet ons huis of de auto bestoken." De man is volgens de vrouw in loondienst bij een dakdekker en heeft geen ruzies binnen de dakdekkers-wereld.

De aanslag gebeurde in de nacht nadat de politie donderdagmiddag bekendmaakte dat twee verdachten zijn opgepakt in het onderzoek naar de reeks explosies. Het gaat om een 43-jarige vader en zijn 22-jarige zoon. Ze zijn opgepakt in de Graafsewijk voor betrokkenheid bij de dakdekkersoorlog.

Een dag na de laatste aanslag, op 28 oktober, maakte de politie bekend dat de aanslagen in de dakdekkerswereld te linken zijn aan het criminele circuit.

Dakdekkersoorlog

In Den Bosch vonden de afgelopen maanden al tientallen explosies plaats. Volgens meerdere ingewijden woedt er in de stad een dakdekkersoorlog.

De politie bevestigde eerder na berichtgeving van Omroep Brabant dat voornamelijk dakdekkers het doelwit zijn van de explosies. Dit zou te maken hebben met conflicten in het criminele milieu.

