'Asielzoeker uit Son gaat tekeer bij Maccabi-rellen': onderzoek nodig

De rechtszaak tegen een man die in een opvang voor asielzoekers in Son en Breugel woonde en enorm tekeer zou zijn gegaan bij de rellen rond de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv, is woensdag aangehouden. De verdachte van 22 moet eerst door een psycholoog worden onderzocht voordat het tot een inhoudelijke behandeling komt. De rechtbank in Amsterdam bepaalde dit op verzoek van de advocaat van de Palestijn.

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet in deze Mahmoud A. de man die het grofste geweld gebruikte. Volgens justitie heeft hij zich schuldig gemaakt aan poging tot doodslag en openlijk geweld. De man zou onder meer een Israëliër vier keer tegen zijn hoofd hebben geschopt. Tot een eis is het niet gekomen, omdat de man, die tijdens de zitting in huilen uitbarstte, dus eerst zal worden onderzocht.

De Palestijn was een van de vijf mannen die woensdag voor de rechter moesten verschijnen voor hun aandeel in de ongeregeldheden. Tijdens de zittingen stond het OM stil bij de schok die het geweld in de buurt van de Amsterdam Arena, maar vooral in de Amsterdamse binnenstad, heeft veroorzaakt. "Op 8 november bleek een storm te zijn opgestoken die tot ver over de landsgrenzen werd opgemerkt", zei de officier van justitie.

De Amsterdamse binnenstad stond in de avond en nacht na de voetbalwedstrijd op zijn kop. Fans van de Israëlische club werden achterna gezeten, bedreigd en mishandeld. Vijf supporters raakten gewond. Op internet verschenen al snel filmpjes waarop te zien was hoe het uit de hand liep.

Geduwd en geschopt

Op één van die filmpjes is te zien dat een Maccabi-aanhanger wordt opgejaagd en tegen een wegafzetting wordt gedrukt. Dit gebeurt door een man met witte schoenen, een witte broek en donkere bovenkleding. Het slachtoffer valt en wordt direct belaagd door een aantal mannen. Eén van hen trapt hem zeker vier keer op zijn hoofd en rent dan weg. Deze belager is volgens het OM overduidelijk de man uit Son en Breugel.

De verdachte vluchtte een jaar geleden zonder familie vanuit Libanon naar ons land en had tot begin vorige maand geen strafblad, zo werd eerder deze week bekend in het tv-programma Nieuwsuur. Mahmoud A. ontkent niet dat hij in de hoofdstad was die nacht. Ook geeft hij toe dat hij schoppen heeft uitgedeeld, maar volgens hem en zijn advocaat maken de beelden niet duidelijk dat hij de man was die zo tekeer is gegaan. En van een jodenjacht is al helemaal geen sprake geweest, beweerde zijn raadsman.

De Palestijn was naar Amsterdam afgereisd, omdat hij verhaal wilde halen na de problemen die zich de avond tevoren al in de binnenstad hadden voorgedaan. Hij had zich boos gemaakt over beelden waarop te zien was hoe Maccabi-supporters een Palestijnse vlag van een huis haalden. Ook zouden ze zich hebben bezondigd aan discriminerende en racistische spreekkoren. Verder zouden ze taxichauffeurs hebben lastiggevallen.

'Kind van de oorlog'

Mahmoud A. is ‘een kwetsbare verdachte, met een levensgeschiedenis en een levensverhaal die door merg en been gaan’, vertelde de advocaat. "De oorlog is zijn hele leven niet van zijn zijde geweken. Hij is een kind van de oorlog en dat kan van invloed zijn op zijn geestesontwikkeling." En dat heeft mogelijk weer gevolgen voor een eventuele straf.

Eerder op de dag moesten vier andere verdachten zich verantwoorden. Tegen een aantal zijn straffen tot anderhalf jaar onvoorwaardelijk geëist. De uitspraken in deze zaken worden op 24 december gedaan.