Kogelgaten in twee auto's in Den Bosch, wagens zijn van dezelfde eigenaar

In twee auto's aan de Hudsonlaan in Den Bosch zijn woensdagochtend kogelgaten gevonden. De politie is een onderzoek gestart. Beide wagens, een Audi en een Peugeot, zijn van dezelfde eigenaar.

In de Audi zitten in de achterruit drie kogelgaten. In de Peugeot zitten zeker tien inslagen in de zijramen. Het gebied rond de auto's is woensdag afgezet door de politie. De kogelgaten werden deze ochtend opgemerkt, maar de auto's zijn tussen drie en vier uur 's nachts onder vuur genomen. Onderzoek

Agenten doen woensdag onderzoek in de buurt. Eerder meldde de politie nog dat het om één auto ging.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

Verdere details over de zaak deelt de politie niet. Ook de vraag wie de ontdekking van de kogelgaten deed, beantwoordt de politie niet. Geen dakdekker

De eigenaar is volgens de politie geen dakdekker. Er heerst al maanden een dakdekkersoorlog in Den Bosch. In de stad zijn sinds juli meer dan twintig explosies en brandstichtingen geweest bij huizen en voertuigen van dakdekkersbedrijven.