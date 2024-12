Eigenaar gaybar veroordeeld voor verkrachting jonge klant tijdens carnaval

De eigenaar van gaybar Venise in Breda moet twee jaar de cel in voor het verkrachten van een jongeman. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag geoordeeld. Daarnaast mag Edwin van der M. (53) vier jaar niet meer in de horeca werken. Hij werd vrijgesproken van het jarenlang verkrachten en misbruiken van een andere jongeman.

Edwin van der M. (53) ligt al jaren onder vuur. De gemeente probeert zijn bar uit alle macht te sluiten na vele meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dronkenschap en het overtreden van de sluitingstijdenwet. Dat hij nu veroordeeld is, zal zijn geschil met de gemeente geen goed doen.

Edwin, die de bekende Bredase homobar aan de Halstraat in 2012 overnam, gaf tijdens de zitting aan dat hij zich niet herkent in de aantijgingen. De verkrachting in zijn woning boven de bar tijdens carnaval 2019 heeft hij niet gedaan, zo stelde hij, maar daar werd hij wel voor veroordeeld. De ‘friend with benefits’ met wie hij jarenlang een seksrelatie had, heeft hij ook nooit verkracht, zo verklaarde hij en daar ging de rechtbank in mee.

Uit het leven gestapt

Deze tweede jongeman kon zich niet verdedigen, omdat hij in 2020 uit het leven is gestapt. Hij had tussen 2012 en 2019 een seksrelatie met Edwin. 'Hee, cokeverslaafde. Jij bent nooit clean, je hebt toch weer geld nodig. Ik wil je best wat geven als je komt’, stuurde Edwin aan de man. “30 euro voor een hele nacht en taxikosten, dat is toch seks tegen betaling?”, vroeg de rechter zich af. “Nee, was niet voor seks. Dat geld was om hem te helpen, want hij had het niet zo breed”, zei Edwin.

De man schreef zijn ervaringen met Edwin van zich af in een afkickkliniek in Zuid-Afrika. Na zijn dood las zijn moeder dat hij ‘de beelden van de verkrachtingen niet uit zijn hoofd kon krijgen’ en deed aangifte.

Maar de rechtbank kan niet goed beoordelen of Edwin de jongeman nu dwong tot seks of dat die man vooral geld nodig had voor zijn drugsverslaving. Ook is onduidelijk hoe oud de jongeman toen was en of hij gechanteerd werd met een filmpje. Omdat de rechtbank dat ook niet meer aan hem kan vragen, kunnen de aanklachten niet overtuigend worden bewezen, aldus de rechtbank.

Eetstoornis en opname in kliniek

De andere man (toen 21), die inmiddels een jonge vrouw is, vertelde nog altijd erg te lijden onder de verkrachting met carnaval. Hij werd vanuit een drukke bar meegesleurd naar boven en moest daar allerlei seksuele handelingen ondergaan. In haar spreekrecht werd duidelijk wat voor moeilijke weg ze de afgelopen jaren heeft afgelegd met bijvoorbeeld een eetstoornis en opname in een psychiatrische kliniek. Ze heeft zichzelf lang verweten drie jaar gewacht te hebben met de aangifte. “Dan had die andere man misschien nog geleefd.”

De rechtbank vindt haar verklaring betrouwbaar en ziet steun in de verklaringen van haar vrienden en haar moeder, die zagen hoe hij eraan toe was na de verkrachting.