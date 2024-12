Wildvreemde werd nierdonor voor zieke Sabrina nadat haar oproep viral ging

Sabrina Kolkman uit Venhorst is gelukkiger dan ooit. De jonge moeder deed afgelopen zomer een oproep op social media om een nierdonor te vinden en die zoektocht is gelukt. Dankzij Hendrik Heida uit Friesland heeft Sabrina een nieuwe nier. En hoewel ze nog herstellende is, voelt ze zich beter dan ooit. “Heel bijzonder dat een gezond iemand die mij helemaal niet kent, dit voor mij wil doen.”

Sabrina (37) belandde zeven jaar geleden in het ziekenhuis met chronisch nierfalen. Haar nieren werkten nauwelijks meer en ze moest drie dagen per week naar het ziekenhuis om haar bloed te laten filteren door een kunstnier. Door een streng dieet ging het jarenlang beter, maar afgelopen zomer bleken haar nieren zo verslechterd dat ze opnieuw aan de dialyse moest. Ze plaatste daarom een oproep op Facebook om een nierdonor te vinden. Het bericht werd 1500 keer gedeeld. Sabrina vreesde een lange zoektocht, maar al gauw was daar het verlossende telefoontje, van de 66-jarige Hendrik uit Friesland.

"Er viel zo’n grote last van me af.”

Via zijn dochter had hij mijn oproep voorbij zien komen”, vertelt ze. “Hij belde me op en zei dat hij er goed over nagedacht had en wist waar hij aan begon. Hendrik: “Toen ik de oproep las, wist ik zeker dat ik vooraan in de rij had gestaan als het mijn dochter was geweest. Maar waarom zou je het niet doen als het om een ander gaat?” zegt hij.

Sabrina met haar man Marc, dochtertje Kyra en stiefzoontje Len (privéfoto).

Na het zien van een tv-programma over nierdialyse liep Hendrik al een aantal jaar rond met het idee om nierdonor te worden. “Omdat ik toen nog aan het werk was, wilde ik niet maandenlang revalideren. Maar nu ben ik met pensioen en dacht ik, dit is het moment.” De Fries ging drie maanden lang door een screeningstraject, om te kijken of er een match was. De kans dat alle seinen op groen eindigen is vaak klein, maar Hendrik kwam overal glansrijk doorheen. De donor was gevonden. “Er viel zo’n grote last van me af”, zegt Sabrina. “En hoe bijzonder, er zijn weinig mensen die dit doen voor een onbekende. Maar ik heb er gewoon een gevonden.”

“Als ik het leven van een jonge vrouw kan redden, heb ik dat ervoor over."

Hoewel de ingreep niet zonder risico’s was en Hendrik drie maanden uit de running zou zijn, was hij overtuigd van zijn keuze. “Als ik het leven van een jonge vrouw kan redden, heb ik dat ervoor over”, zegt hij. “Mijn vrouw heeft er wel mee geworsteld, omdat er een kans was dat het mis zou gaan. Maar ze zei vlak voor de operatie dat ze blij was dat ik het toch deed.”

Hendrik en zijn vrouw na de operatie (Foto: Hendrik Heida).