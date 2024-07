Jonge moeder Sabrina zoekt een nierdonor: 'Ik wil tijd voor mijn kind'

De 37-jarige Sabrina uit Venhorst is hard op zoek naar een nierdonor. Met een nierfunctie van zo'n elf procent is het slechts een kwestie van tijd voor ze moet gaan dialyseren en dat terwijl ze net moeder is geworden van haar dochtertje Kyra. "Ik kan niet de moeder zijn die ik wil zijn."

In de tussentijd is ze moeder geworden van de inmiddels acht maanden oude Kyra. "Door een verandering in het beleid van onder andere Sabrina's medicatie kon onze grootste droom om in verwachting te raken werkelijkheid worden", vertelt haar man Marc.

Met medicatie, een streng dieet en drie keer per week beweging wist Sabrina een transplantatie ruim zeven jaar te rekken. Toch is haar nierfunctie nu dusdanig verslechterd dat ze een nierdonor hoopt te vinden, om te voorkomen dat ze weer moet dialyseren.

"Dat is ontzettend vermoeiend omdat je zo'n vier uur aan de machine ligt en de dag erna ook nog moet bijkomen van de dialyse", vertelt ze. Na zo'n negen maanden ging het langzaam beter, waardoor ze geen dialyse meer nodig had.

In 2017 belandde Sabrina al op 30-jarige leeftijd op de intensive care met chronische nierfalen. Haar leven veranderde in één klap. Ze moest gaan dialyseren, waardoor ze drie dagen per week naar het ziekenhuis moest om haar bloed te laten filteren door een kunstnier.

De teleurstelling was des te groter toen elf dagen voor de transplantatie bleek dat Sabrina tijdens haar zwangerschap ineens veel te veel antistoffen had opgebouwd tegen Marc's weefsel, waardoor de transplantatie niet meer mogelijk was. "De kans dat dat kon gebeuren was minder dan drie procent. Het was een enorme teleurstelling dat het toch gebeurde", vertelt ze.

Verschillende familieleden lieten onderzoeken of zij Sabrina een nier konden doneren. Haar man Marc bleek een match, ondanks dat hij een andere bloedgroep had. "Ik heb antistoffen tegen zijn bloedgroep, maar dat konden ze eruit filteren waardoor we wel een match hadden."

Als laatste poging besloot het gezin een oproep op Facebook te plaatsen. De oproep is inmiddels meer dan duizend keer gedeeld. "Dit is het laatste wat we kunnen proberen dus dan doen we dat met volle overtuiging", vertelt Sabrina. En dat doet mensen in haar omgeving ook beseffen hoe hoog de nood is.

LEES OOK: Zelf een donornier zoeken op Facebook: 'Min of meer geaccepteerd'

"De vriendinnen van Sabrina weten hoe ziek ze is, maar dat laat ze niet graag merken. Ze is een persoon die het beste voor anderen wil", vertelt haar man. "Toen vrienden de oproep zagen, was dat heel confronterend."

Sabrina weet dat ze een speld in een hooiberg zoekt. "Iemand moet gezond zijn, goedwerkende nieren hebben, tussen de 18 en 75 jaar oud zijn, als vrouw geen kinderwens meer hebben en het liefst bloedgroep 'O' hebben, maar andere bloedgroepen zijn niet uitgesloten", legt ze uit.

Toch blijft het gezin hoop houden dat zij een nierdonor vinden. Ben jij of ken jij iemand die haar een nier kan geven? Bekijk www.sabrinazoektnier.nl voor meer informatie en neem contact op via [email protected].

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Zoveel steun in zoektocht naar nieuwe nier, toch staat José met lege handen

Wichard (57) zoekt een nier via Facebook: ‘Ik ga door een hel!'