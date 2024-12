Eind aan overlast, gemeente koopt stinkende slachterij op

Grote opluchting in Geldrop. De gemeenteraad ging deze week akkoord met de koop van het complex van slachterij Pali in het dorp. De gemeente en de eigenaar zijn een bedrag van 5,5 miljoen overeengekomen. Door de aankoop komt er een einde aan jarenlang overlast voor de bewoners.

“Ik sprong een gat in de lucht”, zegt Toon van der Velden die schuin tegenover het bedrijf woont. “Al jarenlang konden wij zomers niet buiten zitten. Als we visite hadden, klaagden die over de enorme stank; een rottingslucht.”

Peter Heesakkers woont pal tegenover de slachterij. Hij had vooral last als de deuren van de slachterij openstonden. “Dan blies de wind de geur en het geluid tussen twee gebouwen door, recht naar ons slaapkamerraam”.