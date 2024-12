Laurens Dassen mist in de politiek wat in zijn jeugd in Knegsel normaal was

Fractievoorzitter Laurens Dassen van Volt voelt zich na drie en een half jaar als een vis in het water in Den Haag. Maar als hij het gehakketak in de Tweede Kamer ziet, denkt hij nog weleens terug aan de saamhorigheid die in zijn jeugd in Knegsel normaal was. De voetbalclub Knegselse Boys, de fanfare, het jeugdorkest: hij heeft er warme herinneringen aan. “Als het over saamhorigheid gaat geeft de politiek nu niet echt het goeie voorbeeld,” zegt Dassen woensdag in het televisieprogramma KRAAK. Vraagt Door van Omroep Brabant.

Laurens Dassen studeerde na die veilige jeugd in Knegsel bedrijfswetenschappen en werkte daarna voor ABN AMRO. Zijn kostje leek gekocht. Maar de verkiezing van Donald Trump in 2016, de Brexit en de opkomst van het populisme ontstaken het politieke vuur. Hij sloot zich aan bij Volt, zegde zijn baan op en werkte twee en een half jaar vrijwillig voor die partij terwijl hij leefde van zijn spaargeld.

Achtbaan

In 2021 kwam Volt met drie zetels in de Tweede Kamer. Dassen werd fractievoorzitter. Eerst nog in het gebouw aan het Binnenhof. “Wel jammer ja, dat we nu vanwege de verbouwing verhuisd zijn naar zo’n lelijk kantoorpand”, zegt Dassen. We lopen samen met Dassen de plenaire zaal binnen van de Tweede Kamer. De zaal is kleiner dan het origineel, maar de kenmerkende blauwe stoelen zijn meeverhuisd.

In de verder lege vergaderzaal vertelt Dassen over zijn eerste werkdag: 1 april 2021. Rustig inwerken was er niet bij. Het was het ‘functie elders’-debat over Pieter Omtzigt, toen Mark Rutte onder grote politieke druk stond. “Op mijn eerste werkdag steunde ik een motie van wantrouwen tegen Mark Rutte”, zegt hij. Ja, hij moest zich in die dagen weleens in zijn arm knijpen als hij dan vanachter het interruptiehekje in discussie ging met een ervaren rot als Mark Rutte.

Het was het begin van de ‘achtbaan’, zoals Dassen het noemt, en die rit gaat tot op de dag van vandaag door. “Het is een gulzig beroep,” zegt hij. “Politiek gaat altijd door.” Hij en zijn vriendin moesten er aan wennen dat hij voortdurend herkend werd. “Dan zit je ergens op vakantie samen te eten en dan merk je opeens dat mensen het over je hebben en zitten te kijken.”

Gratis friet

Enkele weken geleden kwam zijn tweede zoon ter wereld. "Ik wil dat zij net zo'n jeugd kunnen hebben als ik in Knegsel." Als we door de gangen lopen, passeren we Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Hij feliciteert Dassen in het voorbijgaan met de geboorte van zijn zoon. Toch ook collega’s, ondanks alles. Maar de reden waarom Dassen de politiek in ging: meer Europa, een goed klimaatbeleid, minder nationalisme en populisme, dat wil nog niet echt vlotten. “Nee, het gaat wat ons betreft niet de goede kant op", zegt Dassen. “Maar dat maakt ons werk alleen maar meer nodig.”

Op zijn werkkamer hangt een historische kaart van Brabant met een Brabantse das eromheen gedrapeerd en een ingelijst shirt van zijn voetbalclub Knegselse Boys, waar hij in het eerste elftal speelde. En er staat een klein versierd stoeltje op zijn bureau. Dat kreeg hij van kinderen op de basisschool van Knegsel, de Meester Gijbelsschool, waar hij zelf in 1997 vanaf kwam. De kinderen schreven op de stoel hun wensen voor de toekomst: meer bos, meer huizen, meer aandacht voor kinderen en… gratis friet. Of dat ervan komt is de vraag, maar het stoeltje helpt hem om niet alleen aan de korte termijn te denken maar ook wat verder de toekomst in.

"Binnen half jaar verkiezingen"

Maar als het over de korte termijn gaat weet hij één ding zeker: binnen een half jaar zijn er weer verkiezingen. “Ik vraag me zelfs af of dit kabinet de kerst nog haalt. De coalitiepartijen gunnen elkaar het licht in de ogen niet.” En als die verkiezingen dan komen, wil hij graag weer de lijsttrekker zijn voor Volt. “Dit is een fantastisch plek, ik hoop echt nog een keer de kar te trekken.”

‘KRAAK. Vraagt Door’ wordt elke woensdag uitgezonden om 17.00 uur en daarna herhaald. Het programma is ook terug te kijken via Brabant+.