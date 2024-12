Veel chemicaliën en illegaal vuurwerk gevonden bij garageboxcontrole

De gemeente Breda heeft 150 garageboxen in de omgeving gecontroleerd op verdachte inhoud. Daarbij is 10 kilo illegaal vuurwerk en 15.000 liter chemicaliën gevonden.

"Dat is genoeg om zo'n 500 kilo cocaïne uit producten te halen, die worden gebruikt om cocaïne te vervoeren", zegt de gemeente.

In beslag genomen

De vondst werd woensdag naar buiten gebracht. De controle was dinsdag en gebeurde samen met handhaving en het Baronie Interventieteam (BIT). Op die manier willen ze georganiseerde criminaliteit tegengaan. De spullen zijn in beslag genomen en worden onderzocht door de politie.