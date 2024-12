Onderzoek: 'Kamerlid Maikel Boon (PVV) deelde racistische nepfoto's'

Tweede Kamerlid Maikel Boon (PVV) uit Bergen op Zoom heeft nepfoto's gedeeld via radicaal-rechtse Facebookpagina's, blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en de Data School van de Universiteit Utrecht. Op de Facebookpagina's staan de opruiende beelden naast slogans van de PVV. De Groene concludeert dat de pagina's uit de PVV-fractie zelf komen, namelijk van Maikel Boon.

Asielzoekers die afgebeeld worden als woedende menigtes en tientallen plaatjes van een blond persoon met daarbij teksten als: "Wij willen geen minderheid in eigen land worden." Het gaat in totaal om 282 unieke beelden, die bij elkaar verzonnen zijn door AI. De pagina's zijn volgens De Groene het meest actief bij politieke momenten zoals de Tweede Kamerverkiezingen en het debat over het uitroepen van een asielcrisis.

Op 11 juli 2015 wordt de pagina 'Nederland is van ons' opgericht. Maikel Boon is dan nog Statenlid in Brabant namens de PVV. Op de dag dat het account wordt opgericht, deelt Boon een link naar de pagina en noemt het 'onze pagina'. Dit doet hij ook bij een andere pagina 'NEE, geen AZC meer in Nederland'. Hij wordt gelinkt aan in totaal zes pagina's.

Rekeningnummer PVV Brabant

Verder werft de pagina 'Nederland is van ons' actief voor de PVV in Brabant. Zo deelt de pagina in 2020 een tikkie met het rekeningnummer van Stichting Noord-Brabant PVV, namens wie Boon statenlid was. Ook wordt in het onderzoek de link gelegd tussen screenshots die gedeeld worden op de rechtse-pagina's en Boon's eigen profiel, die gaan namelijk op het zelfde moment over van zogenaamde lichte-modus naar de donkere-modus.

Maikel Boon, de landelijke en de Brabantse PVV-fracties en Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma wilden niet reageren tegenover het onderzoek van De Groene Amsterdammer. Wel schrijft het weekblad dat een aantal uur na het vragen van een reactie op het onderzoek vijf van de zes onderzochte pagina's offline zijn gehaald. Van de zesde pagina zijn de AI-plaatjes verwijderd.

