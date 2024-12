Leuren met deze Mariakapel, bidplek voor de derde keer verplaatst

De Mariakapel aan de Moerdijkseweg in Zevenbergschen Hoek wordt binnenkort verplaatst. Opnieuw, want Maria heeft sinds de bouw in 1936 al twee keer eerder de biezen moeten pakken. De kapel staat nu opnieuw in de weg. Dit keer voor werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd vanwege een nieuw bedrijventerrein.

De Mariakapel heet officieel de Kapel van De Vrouwe van de Moerdijk. Het monument, ontworpen door Jos Bedaux, werd in 1936 aangelegd. Het kwam vlak langs de A16 te staan. Maar niet voor lang, want in 1967 moest de kapel verhuizen omdat de snelweg werd verlegd. Op haar plaats kwam een tankstation te staan.

Bedaux ontwierp een nieuwe kapel, die aan de andere kant van de A16 kwam te staan. Maar ook dit plaatsje was Maria niet gegund. In 2002 moest de kapel opnieuw verhuizen. Nu vanwege de verbreding van de A16 en de komst van de Hogesnelheidslijn Zuid. In 2004 kreeg ze een nieuwe plek aan de Moerdijkseweg.

Helaas gaat het principe 'drie keer is scheepsrecht' hier niet op. Maria staat nu weer in de weg. Ze moet vanaf volgend jaar opnieuw de biezen pakken en verhuizen naar een vierde locatie. Reden is de komst van een nieuw bedrijventerrein. In de oksel van knooppunt Klaverpolder komt het Logistiek Park Moerdijk.

Spullen ophalen

Het monument is vanaf 3 februari gesloten voor bezoekers. Midden februari wordt het kapelletje verplaatst naar de Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek.

Deze plek is gekomen uit een lange zoektocht die werd gedaan in samenwerking met de gemeente, Stichting Jos Bedaux, de Dorpstafel Zevenbergschen Hoek en omwonenden. De nieuwe plek van Maria is goed te bereiken vanaf de A16 en er zijn picknickbankjes en parkeerplaatsen in de buurt.

Vanaf 1 april is de kapel weer te bezoeken. In mei volgt een officiële inwijding. Laten we nu voor Maria hopen dat ze hier in alle rust nog jaren kan blijven staan.