Gratis kerstbomen bij voedselbanken vinden gretig aftrek

Met een aanhanger heeft boswachter Helmut van Pelt donderdag zestig kerstbomen afgeleverd bij de voedselbank in Tilburg. De bomen, van groot tot klein, zijn voor mensen die zich eigenlijk geen kerstboom kunnen veroorloven. "Ik krijg het er warm van, van deze actie", zegt de boswachter enthousiast. Bij de klanten van de voedselbank wordt ook enthousiast gereageerd op de actie. Maar vooral schaamte overheerst bij mensen die zelf geen boom kunnen betalen. Bijna niemand wil er over praten.

De bomen komen van een perceel van Staatsbosbeheer in de buurt van Baarle-Nassau. "Het niet gebruikelijk voor Staatsbosbeheer om gratis bomen uit te delen, maar wij hebben een stuk grond gekocht met kerstbomen erop en die passen niet in het landschap. Toen dachten we, we kunnen mensen blij maken met een kerstboom en met die kerstgedachte zijn we op pad gegaan", zegt Helmut.

In het totaal worden er tweehonderd bomen uitgedeeld. Die komen terecht bij organisaties die zich inzetten voor mensen in armoede. Zoals de voedselbanken in Tilburg en Oosterhout. En dan blijkt dat ze gretig aftrek vinden. Een kleine kerstboom kost toch al gauw een tientje en dat kan niet iedereen betalen. Helmut zegt dat de bomen van prima kwaliteit zijn: "Ik heb er zelf ook een thuis staan, dat is dan weer het voordeel van boswachter zijn."

Schaamte

Bij de klanten van de voedselbank wordt enthousiast gereageerd op de actie. Maar slechts weinig mensen willen er over praten, omdat ze zich schamen dat ze er gebruik van maken. Een man die een mooie boom meeneemt, wil er wel iets over zeggen: "Ik vind het een geweldige actie. De boom gaat nu lekker mee naar huis, om de kinderen blij te maken. Die mogen hem straks versieren. Zo krijgen we toch nog het echte kerstgevoel."

Wie ook heel erg blij is met deze actie is woordvoerder Hans Konings van de voedselbank: "Dit is hartstikke fijn voor mensen die een smalle beurs hebben. Het is toch een stukje luxe wat je als eerste overslaat. Mensen die hier naartoe komen hebben een smalle beurs en moeten elk dubbeltje als het ware omdraaien. En dan is toch die kerstboom de luxe die je dan een keertje overslaat in die hele dure decembermaand."

Traditie

Konings is er van overtuigd dat alle zestig bomen de komende dagen mee worden genomen door klanten." Konings hoopt stilletjes dat Staatsbosbeheer hier een traditie van gaat maken.

Dan komt een vrouw aangelopen die een mooie boom uitzoekt. Ze kan haar geluk niet op: "Wat een geweldige actie. Zo heb ik toch nog een mooie kerstboom in huis en krijg ik toch het kerstgevoel."

Ze zegt dat voor veel mensen die met weinig geld moeten zien rond te komen een kerstboom tegenwoordig te duur is. Helemaal blij loopt ze met haar gratis boompje weg. Voor haar en veel andere klanten van de voedselbank wordt het zo toch nog een sfeervolle kerst in huis.