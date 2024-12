Graaflustige kabelboeren zijn klaar met spitten, wethouder is het beu

Is er net een nieuw fietspad aangelegd en glimmen de straatklinkers je tegemoet, komt een kabelboer alles weer openbreken om glasvezel aan te leggen. Wethouder Thomas Melisse van de gemeente Halderberge krijgt het niet meer uitgelegd aan de inwoners en komt met een maatregel: een graafrust voor een periode van vijf jaar.

Je ziet het op veel plekken gebeuren. Na de komst van kabelleggers ziet het hagelnieuwe straatwerk er zelden nog uit zoals oorspronkelijk bedoeld was. Straatstenen die niet meer in het juiste verband terug zijn gelegd of zonken in de weg. Wethouder Thomas Melisse heeft er genoeg van. Om nog meer frustratie bij de inwoners te voorkomen, mogen graaflustige commerciële bedrijven tot en met 2029 geen spade meer in de Halderbergse grond steken. Dat heeft hij met het college van Burgemeester en Wethouders besloten.

"Nut en noodzaak wordt afgewogen."

Aanvragen die al zijn ingediend vóór dit besluit worden ‘grondig afgewogen op nut en noodzaak’, zo stelt Melisse. De gemeente maakt daarbij uitzonderingen voor nutsbedrijven, zoals Brabant Water en Enexis. Volgens de wethouder leggen kabelbedrijven nieuwe netwerken vaak aan zonder goed te weten hoeveel bewoners of bedrijven er überhaupt gebruik van gaan maken. De kabelboeren willen snel een gebied claimen en de concurrenten voor zijn. Daar steekt hij nu een stokje voor. Ander probleem is dat netwerkbeheerders hun kabels volgens de Europese regels ook met andere bedrijven moeten delen. Dat gebeurt in de praktijk bijna niet. Ze rollen liever hun eigen netwerk uit, omdat dat volgens hen goedkoper is. “Ze vergeten daarbij hoeveel overlast dat veroorzaakt voor de mensen, ondernemers en bedrijven”, zegt Melisse. Overigens gaat de rekening van de herstelwerkzaamheden wel rechtstreeks naar de kabelboeren.

"Iedereen moet veilig in Halderberge kunnen wandelen."

De gemeente mag de aanvragen niet weigeren, maar koopt door de ‘graafrust’ wel meer tijd om verschillende werkzaamheden onder het straatwerk beter op elkaar afstemmen. Ook hoopt de gemeente dat nieuwe bedrijven Halderberge voorlopig zelfs overslaan of zich beter voorbereiden, zodat er minder gegraven hoeft te worden. Voor eind volgend jaar moeten alle voet- en fietspaden in Halderberge er netjes bij liggen. “We willen de paden een hogere kwaliteit geven, zodat iedereen veilig, comfortabel en zonder irritatie door de gemeente kan wandelen en fietsen”, besluit Melisse.