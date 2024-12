112-nieuws: fietsers zonder licht bekeurd • kapotte auto op A27

06.21

Een fietser is vanochtend rond tien over halfzes gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Taxandriaweg-West in Waalwijk. Dat gebeurde bij een oversteekplaats. De fietser, die op deze weg geen voorrang heeft, zou de auto over het hoofd hebben gezien. Met een ambulance is de fietser nar het ziekenhuis gebracht.