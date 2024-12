112-nieuws: geen treinen door aanrijding Vught • ondergronds drugslab

15.55

De politie heeft vanmiddag op de Hambroeklaan in Breda een man in een auto aangehouden vanwege een bedreiging. Bij de actie waren veel agenten met zwarte vesten op de been. Het verkeer in de Hambroeklaan en Arenberglaan stond enige tijd stil en moest wachten totdat de politieactie voorbij was. Wat er precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt.