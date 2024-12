Net echt: vervroegd nieuwjaarsfeestje met tachtig man loopt uit de hand

Siervuurwerk, harde knallen, blaffende politiehonden en agenten die slaags raken met zo'n tachtig relschoppers. Wie niet wist wat er aan de hand was in het stadion van FC Eindhoven, zou donderdagmiddag en -avond hebben gedacht dat een vervroegd nieuwjaarsfeestje compleet uit de hand was gelopen. Maar het ging om een grote oefening van alle hulpdiensten.

Met nog een dikke halve maand te gaan tot het eind van het jaar, oefenden de politie, brandweer en ambulancepersoneel donderdagavond alvast voor de komende jaarwisseling. Tientallen agenten uit heel Oost-Brabant, brandweermensen en personeel van de ambulance oefenden in en om het Jan Louwers Stadion in Eindhoven op verschillende scenario's. Er werd getraind op onder meer het omgaan met opstootjes waarbij vuurwerk wordt gebruikt. Ook politiehonden werden ingezet. Naast alle hulpdiensten, waren er tachtig figuranten die donderdagavond even relschopper mochten zijn om de training zo echt mogelijk te laten lijken. Rellende studenten

Dit soort grote oefeningen wordt met enige regelmaat gehouden. Afgelopen oktober was uitgaansgebied Stratumseind in de binnenstad van Eindhoven nog decor voor een oefening. 160 studenten van het ROC en het Summa College mochten meedoen als figurant-relschopper. Bekijk hier de beelden van de oefening op Stratumseind: