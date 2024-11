Centrum rond Sint Jan toneel van rellen: 'We moeten agenten trainen'

Het begon als een kleine vechtpartij aan de voet van de Sint-Jan in Den Bosch en het mondde uit in een chaotische situatie met getrokken wapenstokken en politiepaarden. De politie oefende dinsdagavond in het centrum van de stad. Gert Geerdink zit al veertig jaar bij de politie en volgens hem is de oefening belangrijk voor de veiligheid. "We hebben veel nieuwe collega’s die nog nooit in de horeca gewerkt hebben en die moeten we trainen."

Het zag er allemaal levensecht uit voor de mensen in het centrum van Den Bosch. Voor een aantal was het zelf schrikken. Zo moest een stadsgids met toeristen even rennen om te voorkomen dat ze in de rellende menigte terecht kwamen en een man op een scootmobiel ging in zijn achteruit om een politiepaard te ontwijken. Het scenario: bij een horecazaak wordt iemand in elkaar geslagen en er ontstaat een grote vechtpartij. En dan wordt de politie erbij gehaald. “Er is een slachtoffer gevallen en de verdachte wordt aangehouden”, verduidelijkt Geerdink. Al snel ontspoort het, mede door een aantal irritante horecabezoekers die de confrontatie blijven opzoeken. “We willen een veilige werkplek creëren en daarom de opdringerige menigte weghebben.”

De politie 'isoleert' het incident (foto: Noël van Hooft)

Volgens Geerdink maken ze dit soort situaties met dronken stappers regelmatig mee op een vrijdag- en zaterdagavond. “Maar niet zo extreem zoals we nu oefenen. Dit is een uitvergroting. Over het algemeen is een uitgaansavond in Den Bosch vrij rustig." Toch zijn volgens de agent elk weekend vechtpartijtjes en opdringerige bezoekers. “We zien tegenwoordig heel vaak dat mensen irritant reageren terwijl wij met ons werk bezig zijn. Ze proberen dan elke keer terug te komen terwijl wij ze op afstand willen houden.” Provocerend gedrag, noemt hij het. “We moeten echt leren om rustig te blijven en om niet mee te gaan in die irritatie. Dat is enorm lastig, maar je moet dat echt voorkomen.” En dat is één van de dingen die in de training naar voren komt. Zo staat er een vrouw irritant te filmen en schreeuwen tegen agenten, ze zoekt duidelijk de confrontatie op.

Horecatraining van de politie en handhaving in Den Bosch (foto: Noël van Hooft)

Agenten die werken in horecagebieden moeten andere ‘technieken’ kennen. Zoals het vormen van een kommetje om een verdachte die afgevoerd wordt door een drukke uitgaansstraat, het vormen van een linie om een menigte op afstand te houden en een incident isoleren om zo het slachtoffer te beschermen. Je zou zeggen dat agenten in de weekenden genoeg meemaken en dat een oefening in het centrum van Den Bosch helemaal niet nodig is. Toch is de training volgens Geerdink heel erg belangrijk, vooral voor de nieuwe collega's. "We moeten ze trainen en voorbereid zijn op het ergste.”