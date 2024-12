Minister geeft PAS-melders drie jaar uitstel, provincie wil meer zekerheid

De provincie wil dat de minister van landbouw Femke Wiersma (BBB) snel komt met een verdere uitwerking van haar stikstofplannen. De minister is van plan om de PAS-melders, boeren die buiten hun schuld zonder geldige vergunning zitten, drie jaar extra uitstel te geven van handhaving.

Eerder bepaalde de Raad van State dat provincies tot 2025 niet in hoeven te grijpen op illegaal geworden boeren. Minister Wiersma is van plan om daar drie jaar aan toe te voegen, dus tot 2028. Het uitstel onderbouwt de minister met haar plannen om de stikstofuitstoot te verminderen. Zo moet er een vrijwillige uitkoopregeling voor stoppers komen en moet innovatie een uitkomst bieden. Daarmee moet stikstofruimte vrijkomen waarmee de PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden.

PAS-melders zijn boeren die buiten hun schuld geen passende natuurvergunning hebben voor hun bedrijf. Tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hoefden zij geen vergunning aan te vragen voor activiteiten die stikstof uitstoten, zolang de uitstoot onder een bepaalde drempel bleef. In 2019 haalde de Raad van State een streep door die regeling, waardoor de betrokken boeren, buiten hun schuld, in een illegale situatie terechtkwamen.

Plannen uitwerken

Stikstofgedeputeerde Wilma Dirken (VVD) denkt dat de minister inderdaad kan voorkomen dat er gehandhaafd gaat worden op de PAS-melders. "Maar dan moeten de plannen wel snel uitgewerkt worden", zegt Dirken. Ook wil de provincie dat Wiersma snel met aanvullende maatregelen komt die juridisch houdbaar zijn.

Samen met de andere provincies wil Brabant nog voor de kerst in gesprek met de landbouwminister. "De nu gekozen aanpak is nog geen garantie om handhaving voor alle PAS-melders te voorkomen en, op termijn, weer zicht te krijgen op vergunningverlening", staat er in een gezamenlijke brief.

De gedeputeerde: "Het rijk heeft in de wet vastgelegd dat het de PAS-melders wil legaliseren, dus het is ook de verantwoordelijkheid van het rijk om dat te doen. Brabant blijft bij het kabinet aandringen om prioriteit te geven aan deze groep boeren."

De provincie heeft aangegeven zo lang mogelijk af te zien van handhaving. Maar daar heeft ze wel maatregelen voor nodig, die ook bij de rechter overeind blijven. Brabant telt rond de driehonderd PAS-melders.

