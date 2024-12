Lucas zat dronken achter stuur en ramde boom: 'Hadden doden kunnen vallen'

Twee jonge mannen knalden vorig jaar met een enorme snelheid op een boom in Goirle. Wonder boven wonder kwamen ze allebei levend uit de totaal vernielde Mini. De bestuurder had alleen een gebroken pols. De bijrijder kwam er minder goed vanaf. Hij verbrijzelde zijn arm, brak ribben en scheurde zijn lever en milt.

Vrijdag kwamen deze Lucas (20) en Ties (21) uit Goirle samen naar de rechtbank in Breda. Het ongeluk en het zware letsel van Ties hebben er niet voor gezorgd dat hun vriendschap ten einde is. Integendeel, Ties vroeg de rechters om Lucas niet te hard te straffen. “We zijn nog goed", zo zei hij. De twee waren op 7 september flink op stap gegaan. Eerst hadden ze bij een vriend wat biertjes gedronken. Daarna gingen ze naar het Nederlands elftal kijken in de voetbalkantine en omdat de stemming er goed in zat, gingen ze ook nog even naar een café in de Tilburgse binnenstad. Tot zover was er niks aan de hand. Het ging echter diep in de nacht goed mis toen Lucas thuis stiekem de Mini van zijn moeder pakte. Een vriend van hun kon niet meer naar Goirle fietsen door een knieblessure. Ze hadden hem achtergelaten bij een onbekende man en kregen hem niet meer te pakken.

"Er hadden net zo goed twee doden kunnen vallen."

En dat voelde toch niet goed en dus gingen Lucas en Ties hem met de auto zoeken. Onderweg kregen ze het bericht dat de vriend veilig was en toen maakte Lucas een grote fout: hij reed nog even naar Tilburg om sigaretten te halen. Op de weg terug naar Goirle voerde hij na de kruising bij het Koning Willem II Stadion de snelheid flink op. Uit data van de auto bleek dat Lucas vlak voor het ongeluk op de Tilburgseweg plankgas reed en 143 kilometer per uur haalde. Hij verloor de macht over het stuur in een flauwe bocht en knalde rechtdoor op een dikke boom. De klap was zo hard dat het motorblok van de Mini verderop eindigde. Op de plek waar Ties zat, stond nu een boom. Lucas verklaarde dat hij er zich niks meer van herinnert. Wel weet hij nog dat hij Ties hoorde huilen van de pijn. Zelf kroop hij uit de auto en wachtte op de hulpdiensten. Hoe hecht de vriendschap ook is en hoe goed Ties ook herstelt, Lucas is wel verantwoordelijk voor het enorme ongeluk met een flinke slok op. En daar past een flinke straf bij, vond de officier van justitie. “Er hadden net zo goed twee doden kunnen vallen”, oordeelde de officier. “Ze hebben echt een engeltje op hun schouder gehad. De ravage op de Tilburgseweg was enorm.”

“Lucas zal tot in lengte van jaren bezig zijn met afbetalen.”