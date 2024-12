Martijn schrijft een boekje over de zegeningen van het alleen zijn

Nee, Martijn Jas uit Breda ziet als single niet op tegen de kerstdagen. Dat is te lezen in zijn boekje 'Laat mij maar alleen' dat deze week verscheen. Hij heeft niet zoveel met de feestdagen. "Eigenlijk begint die ellendige periode al in september als de pepernoten in de winkel liggen." Martijn is zondag te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Zijn boek gaat over de voor- en nadelen van het single zijn. Voor Martijn is het grote voordeel dat hij kan doen wat hij wil, ook tijdens kerst. Vaak is dat schrijven: "Als anderen aan het feesten zijn ben ik op mijn productiefst."

Maar nadelen zijn er natuurlijk ook. Als Martijn bij zijn overlijden zijn bezit wil nalaten aan zijn broer, dan moet hij daar veel belasting over betalen. Voor een levenspartner zou dat anders zijn.

En een nadeel: iedereen wil altijd het naadje van de kous weten. Waarom ben je eigenlijk vrijgezel? De vraag is hem 'tot vervelens toe' gesteld. Martijn heeft dan zijn vaste antwoorden klaar. Hij citeert bijvoorbeeld Herman Finkers: 'Mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen,' of: 'niemand wil me hebben'.

'Het kwam er gewoon niet van'

Het echte verhaal? Dat beschrijft hij ook. Een late ontdekking dat hij op mannen viel, gecombineerd met het feit dat hij zich niet zo thuis voelde in de gayscene. Dus veel heterovrienden, en ja, het kwam er ook gewoon niet van.

En inmiddels zou hij dus niet meer anders willen. Natuurlijk als hij ziek in bed ligt, is er niemand die hem een kop thee brengt. Maar, schrijft hij monter: "Als ik naar Berlijn wil dan ga ik gewoon." Een vaste partner? Het lijkt hem allemaal 'doodvermoeiend'. "Loop je samen door de straat, moet je bij elke kruising overleggen of je linksaf, rechtsaf of rechtdoor gaat."

Martijn Jas is in het dagelijks leven onder meer redacteur van televisieprogramma's, op dit moment van 'Even tot hier'. Eerder schreef hij een roman en het boek 'Breda Bevalt', met interviews met beroemdheden die in Breda geboren zijn.

Verder in KRAAK.

Sabrina Kolkman uit Venhorst kreeg een nier van een wildvreemde donor. Zij is in de studio en haar nierdonor Hendrik Heida in Friesland is erbij via een videoverbinding.

Ook regisseur André van Duren uit Reek zit aan tafel. Hij regisseerde de Videoland-serie 'Onopgelost' met Georgina Verbaan in de hoofdrol.

KRAAK. nadert het einde

Zondag is het de laatste keer dat er een 'gewone' KRAAK. wordt uitgezonden. Het programma begint om 12 uur en wordt daarna herhaald. Het is ook terug te kijken via Brabant+.

Volgende week zondag is er een feestelijke slotuitzending van twee uur met tal van mensen die eerder te gast waren en live muziek. KRAAK. begon in 2016, en er zijn 350 afleveringen van gemaakt.