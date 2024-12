Dochter beraamt moord op vader via Snapchat

In 2023 wordt de 58-jarige Gradus Haisch dood gevonden in het buitengebied van Wouwse Plantage. Hij is zwaar toegetakeld: zijn schedel is ingeslagen en verspreid over zijn lichaam zitten steekwonden. Hij overlijdt aan zijn verwondingen, recht voor de neus van zijn dochter. Ze lijkt er kapot van te zijn, plaatst emotionele berichtjes op Facebook en ook het hele dorp is in shock. Maar later is de klap nog groter als blijkt dat zijn dochter zélf achter de moord zou zitten, samen met haar vriend Jeroen L.

Hij staat nu voor de rechter, zij volgt later. Ze hebben de moord via zo'n 1300 berichtjes op Snapchat voorbereid, zegt justitie. Maar waarom moest Gradus dood? Hoe lokten ze hem in het donker naar een afgelegen boerderij? En wat zegt Jeroen L. hier zelf over? Dat zie je in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.