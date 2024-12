Vijf of zes kerstfilms per dag? Monique en Mireille zijn er dol op

Ontroerend, hartverwarmend, voorspelbaar en altijd met een ‘happy end’. Monique en Mireille kunnen er geen genoeg van krijgen: Kerstfilms. Drie, vier of soms zelfs zes per dag. “We zijn niet verslaafd, maar we zijn er gewoon dol op”, lacht Mireille.

In Rijsbergen staat haar televisie steevast op een zender waar de feel good films aan de lopende band voorbijkomen of te streamen zijn. “Het verhaal komt steeds weer op hetzelfde neer, maar is toch iedere keer weer net een beetje anders”, klinkt het haast verontschuldigend. Ook in Etten-Leur kan Monique zich geen dag voorstellen zonder een flinke dosis tranentrekkers op haar in kerstsfeer versierde televisie. “Ik kijk er gemiddeld zo’n drie tot vier per dag. Alleen in het weekend zijn het er meer. Is dat veel?”, zegt ze lachend.

“Wanneer ik vierkante ogen krijg, doe ik even een dutje tussendoor."

Ze vervolgt: “Wanneer ik vierkante ogen krijg, doe ik even een dutje tussendoor en dan kijk ik weer vrolijk verder. Ik merk ook om mij heen dat mensen steeds vroeger in de kerstsfeer willen komen. Gewoon om even alle ellende in wereld te vergeten”, aldus Monique.

Mireille Linsen is gek op kerstfilms (foto: Erik Peeters)

Mireille schat dat ze deze maand al zo’n honderd kerstfilms heeft gezien. “Sommige kijk ik ook twee of drie keer hè. Bijvoorbeeld de film die je nu ziet. Het verhaal gaat over de kerstman die gearresteerd wordt door de politie. Zo leuk! En uiteindelijk loopt het natuurlijk weer goed af.”

“Ik zou weleens een horror kerstfilm willen zien.”