Jacqueline eert Van Gogh en zijn oude liefde in monumentale villa

Naast het beroemde oude huis van Vincent van Gogh in Nuenen staat nog een ander huis. Daar woonde ooit de grote liefde van de schilder: Margot Begemann. Deze maand is het precies 150 jaar geleden dat haar familie in het monumentale pand 'Nune Ville' ging wonen. De huidige bewoonster Jacqueline Bekkers-Vermeulen schrijft een boek over het bijzondere huis.

Het was een ‘romantische bevlieging’ in 2016 toen Jacqueline en haar gezin besloten om in Nune Ville te gaan wonen. Het vroegere huis van het liefje van Van Gogh had zeven jaar leeggestaan en verkeerde in verschrikkelijke staat. “Boktor, houtworm, alles was vochtig, er was geen verwarming en de riolering was lek”, vertelt Jacqueline. De verbouwing duurde anderhalf jaar. “Ik heb wel eens gedacht, waar ben ik aan begonnen? Maar spijt heb ik nooit gehad.” Jacqueline is cultuurwetenschapper. Het boek waar ze aan werkt, gaat over de verhalen die schuilgaan achter de villa. Over Van Gogh, maar ook over oorlogstijd. Mensen die iets met het huis te maken hebben gehad, werken mee aan het boek.

"Hij had geen geld en ze keurden zijn gedrag af."

Het huis is volledig in oude glorie hersteld. Afgelopen zomer werd de serre in gebruik genomen. Een belangrijke kamer in het gebouw. De enige foto van de familie Van Gogh in Nuenen is daar genomen. De moeder van Vincent staat er op, de zus van Vincent en de vier dames uit de familie Begemann, onder wie de grote liefde van Van Gogh, Margot. De familie was gezellig bij elkaar op de thee.

De familie Van Gogh en Begemann in de villa van Jacqueline

Maar lang duurde de harmonie niet. De 43-jarige Margot en de 31-jarige Vincent waren verliefd op elkaar. Vincent deed haar zelfs een aanzoek. Maar de zussen van Margot staken daar een stokje voor. “Ze vonden Vincent een slechte keuze”, vertelt Jacqueline. “Hij had geen geld en ze keurden zijn gedrag af.” Volgens de brieven die Van Gogh aan zijn broer Theo schreef, nam Margot rattengif in. Ze werd naar Utrecht gebracht om te herstellen. De relatie was voorbij.

"Ik heb niet alleen het verhaal, ik heb ook de objecten."

Vincent had erg veel liefdesverdriet en nam een veldfles mee om het weg te drinken. Jacqueline heeft een veldfles uit dezelfde periode in haar woning liggen. Bij een oud flesje Laudanum, een drankje van alcohol en opium. “Dat heeft Margot als medicijn gekregen." Jacqueline probeert zoveel mogelijk spullen te verzamelen om het verhaal van haar huis tot leven te brengen. Zo staat onder een tafeltje ook een dokterskoffer uit die tijd. “Ik heb niet alleen het verhaal, ik heb ook de objecten.” Ze reist antiekmarkten af en gaat naar veilingen om van haar huis een tijdcapsule te maken. Zo heeft ze een salon en een schilderijenkamer. Daar hangen werken van de vrienden van Vincent. “Ik heb er twintig jaar over gedaan om dat allemaal te verzamelen.”

"De zoon van Theo wilde het huis behouden ter ere van zijn oom Vincent."

Jacqueline was al lang geïnteresseerd in Van Gogh. “Ik moest heel snel beslissen bij het kopen van de woning, binnen twee weken. Er stond een clausule in het notariscontract. We moesten iets aan Van Gogh doen. De woning is ook eigendom geweest van de neef van de beroemde schilder. Hij wilde het huis behouden ter ere van zijn oom Vincent.” Jacqueline en haar familie staken er alle liefde in. “Alles is hier authentiek, tot aan de kamertjes van de dienstmeisjes op de zolder aan toe.”

De kamer van de dienstmeisjes op zolder