Agent controleert deuren: 'Konden zo bij twee elektrische fietsen'

De dagen worden weer snel donker en dat betekent dat inbrekers hun slag slaan. In Den Bosch nam de politie donderdag de proef op de som door een avond deuren te controleren. Maken wij het inbrekers echt zo makkelijk?

Tot in de avond liep wijkagent Bart Postma met collega's van handhaving en buurtteam Farent door de wijken. Ze checkten deuren van schuttingen, schuren en auto's. Stilletjes, zoals een inbreker ook zou doen. Als ze binnenkwamen werd een flyer met een voetafdruk achtergelaten De boodschap: nu was het de politie, maar hier had ook een inbreker kunnen staan.

"Uiteindelijk hebben we er zo'n honderd neergelegd", vertelt de wijkagent van Deuteren over de ludieke actie. "Op een parkeerplaats openden we zelfs vier autodeuren achter elkaar. Het was op een soort van afgesloten parkeerplek. Maar we konden er toch zo bij."

Elektrische fietsen

Met het 'inbrekersrondje' wil Postma iedereen weer alert maken. Want in december neemt het aantal inbraken toe. Het is soms zo makkelijk als een schuurdeur die niet op slot zit. "Liepen we naar binnen. Stond ik opeens naast twee elektrische fietsen", vertelt hij.

Naderhand volgde vaak een gesprek met de bewoners van het huis. De agenten en wijkteams bleken namelijk ook best wat huizen te kunnen betreden. Zo zag Postma twee bewoners die thuis tv keken. "De deur naar de keuken zat niet op slot. Ik heb daar rustig een paar minuutjes gestaan. Hun portemonnees zag ik liggen."

"Daarna belde ik aan en vertelde wat er was gebeurd", vervolgt hij. "Toen hebben we een fijn gesprek gehad en hebben ze me bedankt voor de tips." Het koppel heeft een hond. "Meestal draaien ze de keukendeur op slot. Nu dachten ze dat de hond wel zou blaffen, maar die lag te slapen."

Een opluchting voor het stel, het was gelukkig geen inbreker. Maar er hád dus iemand bij hun spullen gekund. Precies dat probeert Postma duidelijk te maken. "Het is niet om te pesten, maar we willen wel waarschuwen."