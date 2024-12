Stewards zorgen voor veiligheid PSV, met Remco en Olaf achter de schermen

Voor het spelen van betaald voetbal zijn stewards onmisbaar. Hun rol in de stadions is de afgelopen jaren belangrijker geworden door de verminderde inzet van de politie. Bij PSV is het niet anders. Omroep Brabant keek achter de schermen mee met hoofdsteward Remco en zijn collega Olaf bij de topper PSV tegen FC Twente.

Naast de politie vervullen stewards ook een belangrijke rol op wedstrijddagen. Bij deze wedstrijd werken er maar liefst 140. Het zijn vaak fans van de club en ze doen dit vrijwillig, maar dat wil niet zeggen dat het een gezellig avondje voetbal kijken is.



De wedstrijd is pas net begonnen als Remco al druk met zijn oortje in de weer is. Hij duwt het strak tegen z’n oor. Het is meteen duidelijk dat er iets loos is op de noordtribune, waar Remco opgesteld staat. Dit keer niet met fans, maar een ruzie tussen twee stewards. Remco snelt richting het vak om de onenigheid te sussen. Het is pas het begin van een lange avond, en dit is zeker niet het laatste incident waar Remco moet ingrijpen. “Als je een wedstrijd in goede banen willen laten verlopen, moeten alle neuzen dezelfde kant op staan. Anders wordt dat heel lastig.”

Omroep Brabant kreeg een exclusief kijken achter de schermen bij het veiligheidsproces van de betaald voetbalwedstrijd PSV – FC Twente. Daarvoor openden PSV, politie, gemeente en het OM van begin tot eind haar deuren. Zo kregen we een kijkje in de controlekamer, woonden we verschillende overleggen bij en liepen we op de wedstrijddag mee met een agent en steward.

Stilte voor de storm

Voor Remco en zijn collega's begon de werkdag al ver voor het begin van de wedstrijd. Het is zo’n drie uur voor de wedstrijd als Remco en Olaf allebei aankomen bij het Philips Stadion. Bij binnenkomst dragen ze, net als al hun collega’s, een zwart uniform met daarop in witte letters ‘hoofdsteward’ geschreven. “Goedemiddag”, roepen ze allebei richting enkele bekenden, voordat ze het stewardhome ingaan. Bij binnenkomst word je overvallen door een sterke koffielucht. In de ruimte staan een heleboel houten tafels met daarnaast stoelen in de kleuren van PSV. Remco en Olaf krijgen een portofoon en oortjes uitgereikt.



Stewards Remco en Olaf nemen ons in HOE..? mee de tribune op

Wachten op privacy instellingen...

Remco begon 31 jaar geleden uit liefde voor de club als steward. “Ik heb altijd een seizoenkaart gehad bij PSV. Toen ik in 1993 zag dat ze stewards zochten voor de nieuwe ring op de oosttribune, was ik verkocht. Ik ben uiteindelijk aangenomen en eigenlijk nooit meer weggegaan.” Op jonge leeftijd reisde hij de club al achterna. “Met mijn studenten OV-kaart. Nu ga ik nog steeds mee naar de uitwedstrijden, maar dan met een iets andere rol”, lacht hij.



Verdachte voorwerpen

Nadat iedereen een bodem heeft gelegd, staat er een briefing gepland. Iedere steward wordt toegewezen aan een tribune, alle met een eigen hoofdsteward. Olaf heeft de leiding over de veelal gemoedelijke zuidtribune, waar een grote groep zich verzameld heeft. “Welkom”, opent hij de briefing. “Ik begin met een korte mededeling: we moeten alerter zijn op mensen die roken. Dit stadion is rookvrij en het levert de club boetes op.”

Steward briefing op de zuidtribune

Na afloop van de introductie, begeven de stewards zich richting de tribune. Allen nemen ze een rij voor hun rekening. “Kom maar jongens”, roept Olaf, die het startsein geeft. De stewards controleren iedere stoel. “Dit is nodig om ervoor te zorgen dat alle supporters in een schone en veilige omgeving terecht komen. Mocht een van de stewards iets opvallends zien, melden ze dat bij mij.”

Stewards controleren de stoelen

Moeilijk gesprek

“Vak C, stoelnummer 27. Deze stoel mist een nummer”, meldt een van de stewards aan Olaf. “Check”, reageert hij, terwijl hij de melding noteert. Ondertussen wordt er door verschillende hoofdstewards al contact gemaakt met de afdeling fouillering, waar iedereen op scherp staat. Het is anderhalf uur voor de wedstrijden en de poorten gaan bijna open. Daar wacht een andere taak voor de stewards. De supporters moeten gefouilleerd worden.



Remco staat opgesteld aan de noordzijde van het Philips Stadion. "Wat we vaak tegenkomen is vuurwerk. Op het moment dat we zoiets aantreffen, nemen we het in beslag. Vervolgens moeten we diegene helaas de toegang tot het stadion weigeren. Het is niet altijd een makkelijk gesprek, daarom zorgen we ervoor dat we altijd met een goed onderbouwd verhaal kunnen komen. Gelukkig waren er vandaag geen bijzonderheden.”



Stomdronken

Net als Remco zijn positie op de noordtribune wil innemen, hoort hij op zijn oortje dat er iets gaande is op zijn tribune. “Ik kom er meteen aan”, zegt hij. Hij haast zich richting het vak, waar het incident gaande is. “Er zaten twee stomdronken gasten”, vertelt Remco bij terugkomst. “Ik heb ze overeind geholpen en vriendelijk verzocht het stadion te verlaten.” De politie pakt deze zaak buiten het stadion op. LEES OOK: Hectiek rond PSV: Dit deed de politie achter de schermen tegen FC Twente

Remco overlegt met collega's