Hoe fatale explosies leidden tot de arrestatie van 3 Brabantse mannen

Bij de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag afgelopen zaterdag zijn zes mensen omgekomen en vier mensen gewond geraakt. De politie heeft deze week vier verdachten aangehouden, onder wie twee mannen van 23 en 29 uit Roosendaal en een 33-jarige man uit Oosterhout. De vier verdachten zijn vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris, die heeft bepaald dat de mannen voorlopig nog vast blijven zitten.

Zaterdagochtend klonk een hele harde knal en daarna volgden de dodelijke explosies. Een deel van een portiekflat stortte in en raakte volledig verwoest. Nog dezelfde dag werden vijf lichamen geborgen en werd iemand levend onder het puin gehaald. In de nacht van zondag op maandag werd een zesde dodelijk slachtoffer gevonden door politie, brandweer en reddingsteams.

Jongetje (8) verliest ouders en zus na explosies

Maandag werd bekend dat drie van de slachtoffers uit hetzelfde gezin komen. Het gaat om een 45-jarige vader, een 41-jarige moeder en hun 17-jarige dochter. Het 8-jarige zoontje was de enige uit het gezin die de ramp heeft overleefd. Hij wordt opgevangen door familie. Naast de gezinsleden van het jongetje kwamen ook een 31-jarige man, een 44-jarige man en een 63-jarige man om het leven.

Negentien huishoudens werden na de explosies opgevangen door de gemeente Den Haag omdat zij niet meer terug konden naar hun woning. Een groot deel van deze mensen is naar een hotel gegaan en anderen hebben zelf een slaapplek geregeld. Burgemeester Jan van Zanen benadrukte dat er niemand op straat terecht zou komen.

Koning en koningin bezoeken slachtoffers

Maandagochtend heeft forensische opsporing van de politie sporen veiliggesteld op de Tarwekamp. Diezelfde ochtend kwamen koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar de plek toe. Daarna gingen ze naar het buurtcentrum om te praten met slachtoffers, nabestaanden en omwonenden die de explosie hebben zien gebeuren. "Ik sta te trillen op mijn benen", zei de koning na het bezoek.

De politie meldde dinsdag dat er maandagavond drie mannen zijn opgepakt in verband met de explosies. Ook maakte ze dinsdag bij het televisieprogramma Opsporing Verzocht bekend dat de explosies gericht waren tegen een bruidsmodezaak. Na deze uitzending kwamen er meer dan 200 tips binnen over de zaak.

Vier mannen aangehouden

Woensdag werd een vierde verdachte aangehouden. Zijn rol bij de explosies en de relatie tot de andere drie verdachten wordt onderzocht door de politie. Alle verdachten zijn vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris die heeft besloten dat het viertal voorlopig vast blijft zitten.

De mannen worden verdacht van brandstichting en het veroorzaken van een explosie waarbij zes mensen zijn overleden en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Ook worden ze verdacht van het in brand steken van een auto. Op 24 december moeten de vier voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen. Deze zitting zal besloten zijn.

De verdachten zitten in volledige beperkingen. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Ook het Openbaar Ministerie is terughoudend met het delen van informatie over de zaak. "Het onderzoeksbelang staat niet toe dat het OM nu verdere mededelingen doet over de actuele status van het onderzoek, het eventuele motief of de mogelijke oorzaak van de explosie", schrijft justitie vrijdag in een verklaring.