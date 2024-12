Roosendaler (21) jaren de cel in na smokkel 100 kilo ketamine

Een 21-jarige man uit Roosendaal is vrijdag in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot drie jaar en negen maanden cel voor de smokkel van honderd kilo ketamine in een bestelbusje. Dat meldt De Telegraaf. De partij drugs is vijf miljoen euro waard.

De Roosendaler, Mika V., werd betrapt met winkelcamera's, aldus de National Crime Agency (NCA). Op de beelden is te zien dat hij in een bouwmarkt in Amsterdam hout koopt om de drugs te verbergen. Die houtplaten gebruikte hij om wandpanelen te maken voor een busje waar de ketamine achter werd verstopt. Mika V. werd een jaar geleden opgepakt toen hij probeerde de Kanaaltunnel in Frankrijk binnen te gaan. Medewerkers bij de grens zagen een oneffenheid in de wandpanelen van zijn voertuig, waarna de partij ketamine werd ontdekt. Mika V. ontkende dat hij op de hoogte was van de drugs. Hij vertelde rechercheurs na zijn arrestatie dat hij het busje had gehuurd om een tweedehands motorfiets op te halen in Coventry voor een vriend van een vriend. Hij beweerde dat de panelen door anderen waren geïnstalleerd om schade aan de bus te voorkomen.