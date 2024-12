Commando-opleiding ziet aanwas fors afnemen

Er dreigt een tekort aan nieuwe commando's in Nederland. Dit jaar kwamen er slechts veertien bij, terwijl volgens Defensie jaarlijks veertig nieuwe mensen nodig zijn. Staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie, zelf oud-commando, uit zijn zorgen.

In 2022 verwelkomde het korps in Roosendaal 24 nieuwe operationele collega's, ook wel special forces operators genoemd. In 2023 was dat aantal 31 en dit jaar stopte de teller dus bij veertien.

'Opleiding minder zwaar maken brengt mensen in gevaar'

Dat is zorgwekkend, want gemiddeld verlaten vijftien mensen per jaar de actieve operatie. Dit terwijl de actuele situatie in de wereld om veel operationele mensen vraagt. Dat benadrukt commandant Huub Smeets in het AD.

De opleiding minder zwaar maken, is volgens Smeets geen oplossing. Dan breng je volgens hem mensen in gevaar.

De tip van het zwaard

Ook staatssecretaris Tuinman wil de eisen 'zeker niet' naar beneden bijstellen. Hij noemt de special forces – commando’s, maar ook mariniers – ‘superbelangrijk’ voor onze veiligheid. Hij betitelt hen als 'de tip van het zwaard'.

De grootste misvatting is volgens hem dat mensen denken dat het bij commando's om spieren gaat. "Maar het zit in het koppie."

Minder operaties

Als op den duur de spoeling te dun wordt, is volgens voorzitter Jean Debie van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel de enige keuze om voortaan minder operaties uit te voeren

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Oud-commando Ray Klaassens schreef een boek over zijn ervaringen bij de commando's