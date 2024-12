Kerstkaarten voor wildvreemden, moeder en dochter schrijven handen blauw

De teller staat op ruim 150 maar Anita Zala en haar dochter Alyshia (19) schrijven flink door zodat de stapel kerstkaarten steeds groter wordt. Het zijn geen handgeschreven kerstgroeten voor familie en vrienden, Anita en Alyshia uit Tilburg schrijven hun handen blauw voor wildvreemden die eenzaam zijn.

"Het is een idee van Alyshia. Ter nagedachtenis aan mijn vader, haar opa, doen we elk jaar wel iets rond de kerst", vertelt Anita terwijl ze aan het schrijven is. "Mijn vader Ashok overleed in 2013, na een lang ziekbed. Hij was eenzijdig verlamd en woonde in een verzorgingshuis. Omdat we weten dat veel mensen in verzorgingshuizen weinig bezoek krijgen, willen we dit doen."

Op de stapel kaarten schrijven Anita en Alyshia de kerstboodschap: Fijne feestdagen en heel veel lichtpuntjes in 2025. "Want dat is wat wij de mensen wensen", zegt Anita. "Kerst betekent voor ons samen zijn met elkaar. Helaas moeten we ook mensen missen, maar het gaat erom dat je niet alleen bent. De mensen die de kaarten krijgen, kennen we helemaal niet, maar we willen ze een goed gevoel geven."