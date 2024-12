Fooienpot voor allerlaatste teamuitje van Blokker-medewerkers gestolen

Het jaarlijkse personeelsuitje van het Blokker-team uit Veldhoven gaat dit jaar niet door, want de keten is half november failliet verklaard. Daarom had het personeel een fooienpot neergezet om geld in te zamelen voor een allerlaatste uitje als team. Maar die is gestolen. “Dat iemand dat zou meenemen, had ik echt niet verwacht”, zegt medewerkster Saskia Verharen.

Nee, normaal hebben ze geen fooienpot bij de Blokker, maar voor deze gelegenheid vonden ze dat wel kunnen. “Vragen vonden we onbeschoft en daarom hadden we de pot bij de betaalautomaat gezet, met een briefje erbij dat het is bedoeld voor ons uitje.” Vrijdagavond tussen vijf en acht is de pot met inhoud verdwenen, zegt Saskia, die zelf ook in Veldhoven woont. "Ik heb de middagploeg gebeld of die het gezien hadden en ook zelf heb ik een half uur gezocht", vertelt ze. Heel veel geld zat er niet in, zo’n twintig tot veertig euro, schat Saskia. Maar dat het meegenomen is, vindt ze schandalig. “Wie doet nou zoiets?”

"We willen sowieso samen iets afsluiten, als team."