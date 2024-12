Bosz vindt PSV even geen 'topploeg': 'Het kan dus nog slechter'

Slecht, slechter, slechtst. In een week tijd speelde PSV twee keer de slechtste wedstrijd onder leiding van trainer Peter Bosz. De trainer was vanzelfsprekend niet tevreden over de nederlaag op bezoek bij SC Heerenveen (1-0). Toch wil hij niet bij de pakken neer gaan zitten. "De vorm kan net zo snel ook weer terugkeren."

En dus zit PSV in een vormdip, al willen ze dat bij de club ook niet te groot maken. "We hebben anderhalf jaar bijna iedereen overhoop gespeeld. Het is niet zo dat wij ineens niet meer kunnen voetballen", reageerde Veerman wat geïrriteerd na een vraag over de huidige situatie van PSV.

"Een topploeg verliest niet twee keer op rij", is een bekende uitspraak van PSV-trainer Peter Bosz. Anderhalf jaar lang verloor PSV onder Bosz ook niet twee keer op rij. Maar deze week gebeurde het dan toch. "En daarom zijn we op dit moment ook geen topploeg", was de oefenmeester voor de tweede keer in een week tijd kritisch.

Dat er geen diepgang was in het elftal had mogelijk te maken met de keuze voor De Jong, Til en Perisic in de basisopstelling. Maar met die analyse was trainer Peter Bosz het niet eens. "Ik heb een bewuste keuze gemaakt voor deze opstelling. Er is een reden dat ik bepaalde jongens niet laat beginnen. Lang had bijvoorbeeld aangegeven vermoeid te zijn. Dan ga ik geen risico nemen."

Bosz was kritisch, maar ook vrij rustig onder de tweede nederlaag in één week. "Jullie vonden mij misschien een rare vent toen ik maandag voor de wedstrijd tegen Brest zei dat een slechte wedstrijd ook altijd om de hoek ligt. Maar je ziet het..."

"Gelukkig kan de vorm dan ook net zo snel weer terugkeren", voegde de trainer eraan toe. Naar de topper tegen Feyenoord over een week wilde hij nog niet kijken. "Laten we eerst maar kijken naar de bekerwedstrijd tegen HFC. Daarna gaan we ons pas bezighouden met Feyenoord."