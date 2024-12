112-nieuws: diefstal uit vrachtwagen langs A2 • brand in bovenwoning

00.22

Een automobilist moest gisteravond zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Roosendaal. Die betrapten hem op rijden onder invloed. Hij had een alcoholpromillage van meer dan 2,64 - dat is de maximale score - waar 0,5 is toegestaan.

Iemand die naast deze bestuurder in deze auto zat, liet de agenten weten dat de aanhouding onzin was. Hoewel er door de bestuurder veel alcohol was gedronken, was er immers geen aanrijding ontstaan. "Uiteraard zijn we hier niet verder op ingegaan, maar het mag duidelijk zijn wat wij hiervan vinden..."