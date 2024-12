Michael van Gerwen begint WK darts niet als topfavoriet

Het zal even wennen zijn voor darter Michael van Gerwen; zondagavond start het WK darts 2025 en de drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen behoort als nummer 3 van de wereld niet tot de absolute topfavorieten. Engelsman Luke Littler en regerend wereldkampioen Luke Humphries, ook uit Engeland, zijn de namen die het meest worden genoemd als kanshebbers voor de titel.

Een herhaling van de vorige WK-finale tussen de beide Lukes kan het echter dit keer niet worden. Als nummer 1 (Humphries) en nummer 4 (Littler) van de plaatsingslijst zitten de finalisten van het vorige WK aan dezelfde kant van het speelschema, waardoor ze elkaar al in de halve finale kunnen treffen. Wanneer alles volgens schema gaat, treft de nummer 2 van de plaatsingslijst Michael Smith, ook al uit Engeland, dan Michael van Gerwen in de andere halve finale. Er zijn echter nog 92 andere spelers die de komende zestien dagen een gooi doen naar de felbegeerde titel. Het Brabantse rood-wit geblokt wordt daarbij behalve door Van Gerwen ook verdedigd door Alexander Merkx. Deze 30-jarige darter en caravanverkoper uit Hapert sleepte onlangs tot ieders verrassing een WK-ticket in de wacht. LEES OOK: Leven van dartende caravanverkoper staat op z'n kop na stunt Zowel Van Gerwen als Merkx komen vrijdag 20 december voor het eerst in actie op het WK. Merkx neemt het dan in de openingswedstrijd van de dag op tegen Engelsman Stephen Burton, terwijl Van Gerwen die avond het dartsbal sluit. Zijn tegenstander is dan de Engelsman James Hurrell of de Canadees Jim Long. Zij spelen eerst nog een eersterondewedstrijd, terwijl Van Gerwen als topspeler pas in de de tweede ronde instroomt.

Alexander Merkx.

Het WK darts duurt in totaal zestien dagen. De eerste en tweede ronde worden vóór de kerstdagen afgewerkt. Van 27 tot en met 30 december worden de partijen in de derde en vierde ronde gespeeld. Waarna het meteen in het nieuwe jaar - op 1, 2 en 3 januari - tijd is voor de kwart- en halve finales en natuurlijk de finale. In 2023 reikte Van Gerwen voor het laatst tot de finale. Hij verloor de eindstrijd toen van Michael Smith. Het was een herhaling van de finale uit 2019, toen Van Gerwen de titel voor het laatst pakte. Het was zijn derde WK-titel nadat hij in 2014 en 2017 ook de sterkste was. In totaal stond Van Gerwen tot nu toe in zes WK-finales; drie keer stapte hij als kampioen van het podium. LEES OOK: In 2019 behaalde Michael van Gerwen zijn derde WK-titel

Michael van Gerwen tijdens de huldiging in zijn woonplaats Vlijmen na zijn wereldtitel in 2019 (foto: ANP/ Robin van Lonkhuijsen).

De route naar dit WK verliep voor de darter uit Vlijmen allerminst vlekkeloos. Zo moest hij in de aanloop naar hét toernooi van het jaar eind november een pijnlijke nederlaag slikken in de eerste ronde van de Players Champions Finals. Van Gerwen moest zijn meerdere erkennen in de Engelsman Ian White, 6-1. Dit nadat hij half november ook al vroeg werd uitgeschakeld in het Grand Slam of Darts-toernooi in Wolverhampton. Daar overleefde hij, voor het eerst in dertien edities, de groepsfase niet.