Na gestolen fooienpot krijgen Saskia en collega's hartverwarmende reacties

De medewerkers van de Blokker in Veldhoven zijn blij verrast. Na het nieuws dat het fooienpotje voor het allerlaatste uitje was gestolen, kwamen er heel veel reacties en toezeggingen. "Het is echt hartverwarmend, iemand wil zelfs 100 euro geven", zegt een blije Saskia Verharen, verkoopmedewerkster van de failliete keten.

Om een allerlaatste personeelsuitje te organiseren hadden de medewerkers een fooienpot bij de kassa gezet. Ieder jaar gaat team uit Veldhoven rond kerst op een uitje, maar dit jaar gaat het niet door: Blokker is failliet en dus is er geen geld meer voor een uitstapje. LEES OOK: Fooienpot voor allerlaatste teamuitje van Blokker-medewerkers gestolen Tot overmaat van ramp werd die fooienpot vrijdag gestolen. Er zat wel niet veel in, maar toch. De reacties op dit nieuws zijn ‘overweldigend’, zegt de bijna twintigjarige Saskia. "Er hebben heel veel mensen aangegeven te willen doneren", vertelt ze verbaasd. Hoeveel geld er precies binnen is gekomen, weet ze niet: "Ik ben nog niet op mijn werk geweest". De groepsapp van het team van Blokker Veldhoven ontplofte zaterdag, zegt Saskia. "Ik heb veel lieve reacties gekregen. Vooral omdat ik hiermee naar buiten was getreden en voor ons als team was opgekomen." Net als de rest van het land, sluit de Blokker in Veldhoven op 31 december definitief de deuren. Honderd andere filialen gaan tien dagen eerder dicht.