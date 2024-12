Nieuwe lading Brabants tekentalent opgeleid tot jonge Van Goghjes

Brabant kent vier nieuwe 'Jonge Vincents'. Via een tekentalentprogramma kregen jongeren tussen de 10 en 14 jaar de kans om een halfjaar lang hun aanleg verder te ontwikkelen. Dat deden ze met behulp van achttien kunstenaars uit allerlei disciplines, om zo uit te bloeien tot een nieuwe Vincent van Gogh.

In totaal namen zestig leerlingen deel aan het programma. Vijftien daarvan kregen les in Tilburg, waar ze met onder meer verf, houtskool en ook digitaal hun talenten konden ontwikkelen. Zondag werd het programma afgesloten met een tentoonstelling in de expositieruimte NS16, waar het werk van de studenten tentoon werd gesteld. Ook werd één van de leerlingen gekozen als de nieuwe 'jonge Vincent'

Van de organisatie kreeg Svea cadeaubon voor tekenspullen en twee dikke schetsblokken, zodat ze de komende tijd nog flink aan de slag kan. En dat vindt ze fijn: "Tekenen maakt me blij. Als ik me niet fijn voel, dan helpt het me heel erg", zegt de nieuwe Van Gogh.

Volgens de jury was het de 12-jarige Svea die deze titel heeft verdiend. Zelf had ze het niet verwacht: "Ik ben heel erg blij, maar ik zag het niet aankomen", zegt ze. "Mijn moeder moest bijna huilen."

Petra Robben, hoofd van Vincents Tekenlokaal, legt uit waar het programma om draait. "Het is niet de bedoeling dat de studenten nu al net zo goed zijn als Van Gogh op zijn hoogtepunt wat. We wilden de jonge Vincent, die hier in Tilburg op zijn dertiende aan het leren was, als inspiratiebron gebruiken. Het hoeft allemaal niet precies te lijken."

"We wilden de deelnemers stimuleren en een stapje verder brengen", zegt Robben. "En ze ook zelfvertrouwen geven, want het is ook heel spannend om te zien hoe getalenteerd anderen zijn." Wat haar betreft hebben de studenten het goed gedaan. "De werken zijn hartstikke goed. Het niveau ligt heel hoog en ze hebben allemaal al een eigen stijl."

Dat laatste zagen ook juryleden Klaartje Esch en Paul Dongen. "De leerlingen zijn heel gedreven", zegt Esch. "Dat valt ons erg op." Dongen: "We hebben gekeken naar het traject dat ze hebben doorlopen. In achttien lessen hebben ze heel wat volbracht."

