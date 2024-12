Van Gogh is hot: drie keer zoveel bezoekers voor vernieuwd museum

Het is de droom van elke museumdirecteur: een verdrievoudiging van het aantal bezoekers in anderhalf jaar tijd. Het vernieuwde Van Gogh Village Museum in Nuenen wilde over vijf jaar 45.000 bezoekers trekken. Maar dat doel werd dit jaar al behaald. “Het is echt boven verwachting”, zegt directeur Simone van der Heiden.

Het museum is tweeënhalf keer zo groot geworden. Koningin Maxima opende het nieuwe gebouw vorig jaar. “Dat was een erg mooi moment”, vertelt Van der Heiden. “En in die flow zijn we blijven zitten. Meestal zie je dat na een half jaar de nieuwigheid er wel vanaf is en dat het minder wordt qua bezoekers. Maar dat is hier niet gebeurd.”

Het museum had zichzelf vijf jaar de tijd gegeven om het jaardoel van 45.000 bezoekers te halen. Waar het oude museum 17.000 bezoekers per jaar trok, een flinke stijging dus. “We dachten dat we er vijf jaar over zouden doen, maar eigenlijk vanaf de opening is het heel hard gegaan”, legt Van der Heiden uit.