PI blundert en stuurt brieven van EBI-gevangenen naar verkeerde personen

De PI in Vught heeft brieven voor gevangenen van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) naar de verkeerde ontvangers gestuurd. Twee brieven zouden per ongeluk zijn omgewisseld, waardoor vertrouwelijke persoonsgegevens bij de verkeerde mensen terechtkwamen. Dat laat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) weten via een schriftelijke verklaring.

Het gaat om zogeheten bezoekbrieven, met daarin afspraken over het bezoeken van de betreffende gevangenen. De fout werd vorige maand gemaakt en werd op 15 november bekend bij de EBI. Door de verwisseling van de brieven zijn de gegevens van twee gevangenen én twee bezoekers bij de verkeerde persoon terecht gekomen. De DJI heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. "Dit had niet mogen gebeuren", schrijft de DJI in het statement. "Vanzelfsprekend wordt blijvende scherpte gevraagd op alle processen in de gevangenis, en in het bijzonder voor de EBI." "De situatie wordt uiterst serieus genomen. De DJI betreurt de situatie en heeft excuses aangeboden aan de betrokkenen", gaat de dienst verder. "Dit is een administratieve fout bij de postafhandeling in de gevangenis. Een vergelijkbare situatie heeft zich nog nooit voorgedaan." Overigens laat de DJI weten dat de fout geen grote gevolgen heeft. "Deze situatie heeft geen invloed op de veiligheid binnen de PI Vught."