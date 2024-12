Explosie bij bus van dakdekker: minderjarige jongen opgepakt

De politie heeft maandagochtend een 14-jarige jongen aangehouden die mogelijk betrokken was bij een explosie aan het Schaarhuispad in Den Bosch op 20 oktober. Die zondag werd bij de bestelbus van een dakdekker een explosief afgestoken.

Dat gebeurde die avond rond half acht. Buurtbewoners hoorden een harde knal. Eenmaal buiten, bleek de bestelbus zwaarbeschadigd te zijn. Getuigen zagen een steekvlam, maar de bus vatte geen vlam.

Diezelfde avond werd al een 19-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd na een nacht op het politiebureau weer vrijgelaten, maar is nog wel verdachte.

Wat de exacte rol is van de jongen van 14 die nu is opgepakt, en wat zijn relatie is met de 19-jarige verdachte, wordt nog onderzocht.