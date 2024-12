Historisch jaar voor synchroon-zwemzusjes Noortje en Bregje: 'Onwerkelijk'

De eerste olympische medaille ooit voor Nederland in het synchroonzwemmen was het. Tweelingzusjes Noortje en Bregje de Brouwer (25) uit Goirle pakten hem. Ook sleepten ze dit jaar een historische zilveren medaille op de WK én twee gouden plakken bij de EK binnen. Omroep Brabant blikt met de zwemmers terug op een historisch jaar. "Hier gaan we niet meer overheen", lachen de zusjes.

"Zwaar is 'ie hoor! Nog steeds", glundert Bregje als ze haar Olympische medaille laat zien. Het is het kroonjuweel uit een ware zee aan titels in 2024. "Alle herinneringen komen nu weer boven. Het moment zelf, maar ook alle trainingen en wat je ervoor moest laten." Twee druppels water

Tweelingzusjes met dezelfde sport, passie en waargemaakte droom. Ze lijken als twee druppels water op elkaar, althans zelf zien ze verschillen genoeg. En de sport doen ze ook nog eens synchroon. Of ze elkaar letterlijk én figuurlijk aanvullen? Bregje: "We maken elkaars zinnen af!" Noortje vult aan: "Dat krijgen we dus vaker te horen. We begrijpen elkaar als geen ander als tweeling." Synchroonzwem-geschiedenis schreven ze en dat drie keer in één jaar. "Daar stonden we toen echt niet bij stil, dat kwam pas later. Nu denk je: wow, dit is in al die tientallen jaren niet eerder gebeurd." Bregje vult aan: "We zijn en blijven de eerste. Dit pakken ze ons nooit meer af."

Brons smaakt naar meer (foto: ANP/ Iris van den Broek).

"Ongeloofwaardig, succesvol en een rollercoaster", zo omschrijft Noortje het jaar in drie woorden. Wat het echte hoogtepunt was? Bregje: "De familie die erbij was op de Spelen. Hier hebben we het voor gedaan, dachten we meteen." Hoe anders was dat tijdens de spelen in Tokio: midden in coronatijd. "Niemand was er toen. Nu konden we echt laten zien waar we het voor doen." Spandoeken

Goirle zinderde van trots. Tuurlijk kwam er een huldiging. Honderden inwoners stonden in augustus langs de kant. Spandoeken met hun namen erop waren te zien. Noortje: "Iedereen leeft mee. Dat weet je dan echt weer. Het is zo mooi om de medaille te vieren op de plek waar je bent opgegroeid en waar je iedereen kent. Met iedereen een mooi feestje vieren."

Zusjes Noortje en Bregje de Brouwer tijdens de huldiging (foto: Eva de Schipper).

En dat alles voor synchroonzwemmen. Een sport die niet altijd voetbalachtige proporties aandacht krijgt. Bregje: "We staan niet graag in de spotlights", geeft ze toe. "Dus wat dat betreft hebben we wel een gek beroep gekozen." Toch is alle aandacht goed voor de sport. Of de dames jonge meisjes willen inspireren? Noortje: "En jongens natuurlijk! Er zijn nog genoeg talenten." Bregje: "De sport staat echt weer in the picture. Clubs krijgen meer aanmeldingen, dat hoopten we natuurlijk! Al zijn dat toch vooral meisjes."

(foto: ANP/ Iris van den Broek).

Diabetes

Toch waren er niet alleen maar hoogtepunten. Noortje werd een paar maanden voor de Spelen gediagnosticeerd met diabetes type 1. Bovendien had een operatie aan haar schouder hun voorbereiding op het olympische toernooi op de proef gesteld. Toch stond dit alles ze niet in de weg om brons binnen te slepen. Dit sportieve jaar nog een keer herhalen is haast onmogelijk. Al is het maar vanwege het ontbreken van de grootste toernooien. "Hoe gaan we dit overtreffen?", schatert Bregje. Alles moest wijken voor de sport in 2024. Volgend jaar volgt een veel rustiger jaar. Ze doen allebei dezelfde studie: commerciële economie. En ook de scriptie heeft liefde en aandacht nodig. Nu moeten ze dus urenlang de boeken in. Leuk? "Enorm", grappen de dames sarcastisch. "Daarna dromen we weer verder."