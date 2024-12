Ruim 70 procent meer inbraken in kerstvakantie, Oisterwijk spant de kroon

De kerstvakantie staat garant voor warmte en gezellig samenzijn, maar ook inbrekers zitten er warmpjes bij. Tijdens de feestdagen wordt namelijk veel vaker ingebroken dan op een normale dag. In Brabant ligt het aantal inbraken tijdens de kerstvakantie 70 procent hoger. Dat blijkt uit cijfers die verzekeraar Independer heeft opgehaald bij de politie.

In december en januari wordt over het algemeen al vaker ingebroken dan tijdens de rest van het jaar, maar inbrekers slaan het liefst hun slag op nieuwjaarsdag. Op 1 januari wordt er gemiddeld meer dan twee keer (114,8 procent) zo vaak ingebroken als op een gewone dag buiten de kerstvakantie.

Wanneer je per gemeente inzoomt, zijn de verschillen nog groter. Zo staan er drie Brabantse gemeenten in de top 10 van gemeenten waar het aantal inbraken tijdens de kerstvakantie het meest toeneemt.

In Oisterwijk is de kans dat een inbreker op bezoek komt tijdens de decembervakantie veel hoger dan op een normale dag. Er zijn namelijk 221,5 procent meer inbraken tijdens de feestdagen Ook inwoners in Gilze en Rijen (+216,7 procent) en Waalwijk (+186,4 procent) moeten extra alert zijn.

Altijd aangifte doen

En of een poging tot inbraak nou succesvol is of niet, verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer raadt aan om in ieder geval aangifte te doen: “Ook al mislukt de poging tot inbraak, dan adviseer ik toch altijd om aangifte bij de politie te doen. Ze weten dan dat er dieven actief zijn in die buurt, maar het is ook nodig voor jouw eigen verzekering. Als je braakschade wilt verhalen bij de verzekeraar, dan is daarvoor een aangifte nodig.”