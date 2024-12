In dit dorp strijden inwoners om de asielzoekers te laten blijven

Waar het ene dorp fel protesteert tegen de komst van een azc, strijden ze in het andere dorp juist om de asielzoekers te houden. Zoals in Dongen, waar bezorgde bewoners een petitie zijn gestart zodat een noodopvang voor asielzoekers openblijft. Ze willen dat de gemeenteraad de voorgenomen sluiting van de opvanglocatie gaat heroverwegen.

Sinds de start van de petitie op maandagochtend hebben ruim 1.000 Dongenaren hun handtekening gezet. "We willen er alles aan gedaan hebben om de bewoners hier in Dongen te houden", zegt een van de initiatiefnemers Bea van Beers. Zij is enorm verrast door alle steunbetuigingen voor de bewoners in de opvang.

"De bewoners van de noodopvang hebben de afgelopen maanden hun plek gevonden in Dongen", zo valt te lezen in de oproep om de petitie te steunen. "Ze werken, hun kinderen gaan hier naar school en ze zijn actief in het verenigingsleven. De opvang aan de Nestel heeft geen overlast veroorzaakt en is uitgegroeid tot een veilige haven voor mensen in een onzekere situatie. Hier zijn vriendschappen ontstaan en ondersteunende netwerken opgebouwd die een cruciale rol spelen in hun leven."