112-nieuws: auto rijdt van talud • nepagenten actief in Tilburg

16.47

Een automobiliste is zojuist van een talud gereden bij de stoplichten op de N272 in Boxmeer. Het is nog niet duidelijk waarom de auto van de weg is geraakt. De wagen eindigde in een sloot naast de snelweg onderaan het talud. De vrouw in de auto is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe erg de vrouw gewond is geraakt. Wel kon de vrouw op eigen kracht naar de brancard lopen. De weg is inmiddels weer helemaal open.