Brabanders vast voor dodelijke explosie in Den Haag, dit is wat we weten

Drie mannen uit Brabant zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de vernietigende explosies in Den Haag waarbij zes mensen om het leven kwamen. Het gaat om twee inwoners (23 en 29) van Roosendaal en een 33-jarige man uit Oosterhout. Wat weten we over de dodelijke aanslag bij de portiekflat op de Tarwekamp?

Omroep West zette een aantal vragen en antwoorden over de aanslag op een rijtje.



Wat is er voor explosief gebruikt?

Hoe en waarmee de explosie is veroorzaakt, is nog niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. Op de plek van de ramp zijn wel jerrycans gevonden en in beslag genomen.

Volgens een explosie-expert is het goed mogelijk dat jerrycans zijn gebruikt om de boel te laten ontploffen. 'Aan de schade kun je zien dat het bijna niet anders kan', zegt hij daar over.

Worden er nog mensen vermist?

De hulpdiensten hebben tot maandagmiddag gezocht in het puin. Er is na de berging van het zesde dodelijke slachtoffer, in de nacht van zondag op maandag, niemand meer gevonden. Er zijn ook geen vermisten meer.



Hoe groot is de schade?

Negentien woningen zijn beschadigd geraakt. Vijf daarvan zijn volledig verwoest. Volgens burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zijn alle woningen en winkels in het complex beschadigd.



Is er al meer bekend over het motief?

Volgens de politie lijkt het erop dat het om een gerichte actie tegen een bruidsmodewinkel op de Tarwekamp gaat.

Weten we meer over de verdachten?

In totaal zijn er vier mannen gearresteerd, allen in hun eigen woonplaats. Het gaat om twee mannen van 23 en 29 uit Roosendaal, een 33-jarige inwoner van Oosterhout en een 33-jarige Rotterdam. Er zijn sterke aanwijzingen dat de twee mannen uit Roosendaal een week eerder al bezig waren met de voorbereidingen op de dodelijke explosies in Den Haag. Hoogstwaarschijnlijk is het tweetal dat momenteel vastzit op 1 december al aangehouden in Oosterhout. Zij zaten midden in de nacht in een bestelbusje op een parkeerplaats met veertien jerrycans met een nog onbekende inhoud, zwaar vuurwerk, fakkels, een brandblusser en extra kleding.

De vier mannen kwamen in een uitgebreid politieonderzoek naar voren als verdachten. Het viertal zit in beperking, waardoor ze alleen met hun advocaat mogen praten. Op dinsdag 24 december beslist de raadkamer van de rechtbank of ze nog langer vast blijven zitten.

