'Verdachten explosies Den Haag week eerder betrapt met bus vol jerrycans'

Er zijn sterke aanwijzingen dat de twee aangehouden mannen uit Roosendaal een week eerder al bezig waren met de voorbereidingen op de dodelijke explosies in Den Haag. Hoogstwaarschijnlijk is het tweetal, dat momenteel vastzit, op 1 december al aangehouden in Oosterhout. Zij zaten midden in de nacht in een bestelbusje op een parkeerplaats met veertien jerrycans met een nog onbekende inhoud, zwaar vuurwerk, fakkels, een brandblusser en extra kleding.

De leeftijden van de twee mannen uit Roosendaal - 23 en 29 jaar oud - komen overeen met leeftijden van de Roosendalers die vrijdag zijn voorgeleid. Gezien het tijdstip van de explosies lijkt het erop dat ze die nacht al van plan waren om naar Den Haag te rijden. Bestelbus met lampen aan en draaiende motor

De politie ontdekte de bestelbus zaterdag 1 december rond kwart over twee 's nachts op het parkeerterrein van een winkelcentrum aan de Zuiderhout in Oosterhout. Agenten zagen het voertuig staan met de lampen aan en een draaiende motor. Dit was exact een week voor de daadwerkelijke explosies in Den Haag.